Temptation Island è un reality show in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. La trasmissione ha avuto un enorme successo sulla rete del Biscione e, a partire dal 18 settembre 2018, è andata in onda anche la versione VIP del programma condotta da Alessia Marcuzzi. Il format prevede la partecipazione di sei coppie, le quali vengono divise per ventuno giorni in due villaggi diversi, in cui devono convivere con dodici tentatori e dodici tentatrici. Alla fine del viaggio nei sentimenti, la coppia deciderà se uscire insieme dal programma oppure separati.

Temptation Island, ci saranno due coppie amatissime?

Sono iniziati i lavori per la nuova edizione di Temptation Island. Il settimanale Chi anticipa quali potrebbero essere le coppie in gioco. I nomi più quotati sono quelli di Alessio Guidi e Stephanie Bellarte, coppia appena formatasi nel reality show de La Pupa e il Secchione e viceversa. Tra i concorrenti della nuova edizione, però, potrebbero esserci anche due coppie protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Per quest’ultimo si tratterebbe di un vero e proprio ritorno nel villaggio delle tentazioni. Il figlio di Walter Zenga ha infatti già partecipato all’edizione VIP del reality show insieme alla sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra. In quell’occasione, l’esperienza gli servì per allontanarsi dalla sua fidanzata. Andrea, infatti, decise di uscire da solo dal programma, salvo poi tentare di ricucire il rapporto a telecamere spente. Anche per Pierpaolo Pretelli in realtà si tratterebbe di un ritorno, dato che ha già partecipato al reality show nelle vesti di tentatore.

Giulia e Pierpaolo e Rosalinda e Andrea sono due coppie molto amate. Per Maria De Filippi sarebbe davvero un gran colpo. Al momento, però, resta solo un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Nei prossimi mesi scopriremo i nomi ufficiali (o almeno ufficiosi) della nuova edizione del reality show.