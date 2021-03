Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 31 marzo: colpo di scena per Giacomo; cosa accadrà nella nuova puntata della trasmissione di Maria De Filippi.

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne! Come sempre, la trasmissione di Maria De Filippi andrà in onda a partire dalle ore 14 e 45, su Canale 5. Un appuntamento imperdibile per i telespettatori, che da anni seguono con passione le vicende dei troni più famosi della tv. Troni che, dallo scorso anno, sono stati uniti in un’unica super puntata: trono Over e Classico, infatti, interagiscono insieme. I colpi di scena sono all’ordine del giorno! Ma cosa accadrà nella puntata in onda oggi, mercoledì 31 marzo 2021? Come spiegato più volte, non esistono anticipazioni precise giornaliere di Uomini e Donne: le puntate, infatti, sono registrate un bel po’ di giorni prima della messa in onda su Canale 5. Cerchiamo tuttavia di ipotizzare cosa potrebbe andare in onda proprio oggi!

Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 31 marzo: Giacomo tra Carolina e Martina, intanto Armando…

Pronti per una nuova puntata di Uomini e Donne? Dopo l’ampia parentesi dedicata a Gemma Galgani e alla sua frequentazione con Domenico, oggi dovrebbero avere spazio i protagonisti del trono classico. In particolare Giacomo, sempre più diviso tra Carolina e Martina, alle quali ammette di essersi legato. Ebbene, dopo uno scontro acceso con quest’ultima, il tronista uscirà in esterna proprio con lei, lasciando a casa la ‘rivale’ Carolina! Come reagirà quest’ultima? Una cosa è sicura: ne vedremo delle belle! Anche l’altro tronista, Massimiliano, prosegue la sua conoscenza con Eugenia e Vanessa e, anche lui, si trova piuttosto in difficoltà: entrambe le corteggiatrici lo hanno colpito e non poco. Vedremo come prosegue il suo percorso nella puntata di oggi? Noi ce lo auguriamo!

Per quanto riguarda il trono Over, potrebbe essere il turno di Armando Incarnato, che sarebbe pronto ad iniziare una nuova conoscenza. Con chi? La conosciamo bene! Si tratta di Angela, che nella puntata di ieri ha interrotto la conoscenza con Luca, per il quale provava un forte interesse. Nascerà un feeling tra i due protagonisti del Trono Over? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo! Appuntamento oggi, su Canale 5, per una puntata ricca di emozioni: noi ci saremo, e voi?