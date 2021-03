Gaffe in studio oggi, mercoledì 31 marzo, nel dating show Uomini e Donne: Samantha Curcio è stata protagonista di una battuta piuttosto spinta!

Oggi, mercoledì 31 marzo 2021, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Come sempre, colpi di scena a non finire nel dating show condotto da Maria de Filippi! La puntata è iniziata con un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Quest’ultima ha poi annunciato di non voler vedere il Cavaliere Domenico: l’opinionista si è infuriata proprio per via di questa decisione. Dopo essersi dedicata al Trono Over, la De Filippi si è concentrata sul trono di Samantha Curcio. Per la tronista una spiacevole sorpresa: Ugo ha deciso di non corteggiarla più. La giovane prosegue invece la conoscenza con Alessio: per lui si è lasciata anche andare ad una piccola dichiarazione. Ma quello che vi raccontiamo è un piccolo retroscena capitato proprio durante la puntata!

Uomini e Donne, ‘gaffe’ in puntata di Samantha Curcio: Maria de Filippi la interrompe subito

Samantha Curcio oggi ha fatto il suo ingresso in studio con un look verde e nero! La tronista ha indossato un vestito verde ed una volta entrata in studio ha salutato Maria e commentato il look: “Sono vestita di verde, verde speranza o verde pisello, non lo so. Se è verde nella speranza del p…“.

La tronista è stata interrotta da Maria de Filippi la quale, piuttosto sorpresa, ha esclamato un ‘Samantha!’. La Curcio ridendo si è scusata giustificandosi: “Maria, oggi sono un po’ esaurita”. La piccola gaffe della tronista ha però fatto sorridere tutti!

Perchè ha commentato così il suo look? Per il momento la protagonista del Trono Classico è rimasta con un solo corteggiatore, Alessio. Ugo, in puntata, ha svelato di non esser motivato ed ha così scelto di abbandonare il programma. Riuscirà a trovare una dolce metà la bella Samantha?

