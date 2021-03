Vittorio Sgarbi mostra sui social uno scatto che lo ritrae in barca in Sardegna: il critico d’arte è però nel bel mezzo di un inconveniente.

Vittorio Sgarbi non ha certo bisogno di presentazioni: grazie anche alle sue partecipazioni nei tanti salotti televisivi, il famoso critico d’arte è un volto noto da anni. Una personalità sicuramente interessante, capace a volte di dividere l’opinione, ma mai banale. Seguitissimo sui suoi profili social, Sgarbi sa sempre come creare contenuti interessanti per i suoi seguaci. E’ proprio di queste ore uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram che lo ritrae nel bel mezzo di un inconveniente accaduto mentre si trovava in barca. Una situazione abbastanza informale, in cui non siamo abituati a vederlo. Il pubblico lo conosce infatti quasi sempre in linea con il suo ruolo di uomo dall’immensa cultura. E’ risaputo infatti che Vittorio non è solo un esperto di arte, ma che la sua preparazione abbraccia i campi più disparati. Chi ha avuto occasione di ascoltare attentamente i suoi interventi in tv sa perfettamente che Sgarbi sa offrire sempre un punto di vista interessante su qualsiasi argomento. Scopriamo quindi cosa è accaduto.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Vittorio Sgarbi, imprevisto in barca: il critico spiega cosa è successo

L’attuale sindaco di Sutri originario di Ferrara, è molto seguito e amato: il suo profilo Instagram conta quasi 550 mila follower ed i suoi post sono sempre molto commentati. La foto postata in queste ore è stata scattata all’Arcipelago della Maddalena e immortale Vittorio Sgarbi affacciato dalla barca. I suoi piedi sono senza scarpe, ma cosa è successo veramente? Lo spiega proprio lui nella didascalia all’immagine. In pratica, scrive che i suoi mocassini sono volati in acqua. Ciò spiegherebbe anche perché guarda in acqua.

E voi seguite Sgarbi sui suoi profili social?