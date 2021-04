Intervistata da Diva e Donna, Alessia Ventura racconta di aver avuto il Covid quando era già in gravidanza: è incinta di otto mesi.

La bellissima showgirl Alessia Ventura, diventata famosa ai tempi in cui era una delle letterine di Passaparola, è rimasta nel cuore del pubblico che da allora continua a seguirla con grande affetto. Sempre bellissima, Alessia è molto apprezzata sui social e in questo periodo attraversa una fase particolarmente felice della sua vita. Aspetta un figlio col suo compagno, l’ex portiere di serie C Gabriele Schembari. E’ all’ottavo mese di gravidanza e attende l’arrivo di una femminuccia. A poche settimane dal parto, Alessia ha raccontato di aver affrontato un momento particolarmente complicato lo scorso dicembre, quando già era incinta. Lo ha rivelato in un’intervista a Diva e Donna.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Alessia Ventura, il difficile periodo attraversato in gravidanza: “Ho avuto il Covid”

La Ventura ha raccontato al settimanale di aver contratto il Covid insieme al compagno proprio durante la gravidanza. E’ accaduto infatti lo scorso mese di dicembre mentre si trovavano entrambi in Sicilia. “Io ero già avanti con la gravidanza. Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina, ma per fortuna non ho dovuto fare cure particolari e se ne è andato via da solo”. Alessia, completamente guarita, ha confessato di aver avuto leggeri sintomi: “Un pochino di febbre, bruciore alle vie respiratorie e avevo perso gusto e olfatto”. Fortunatamente quindi tutto si è risolto, ma dev’essere stato davvero difficile per la bellissima modella aver fatto una scoperta del genere proprio in un periodo così delicato come la gravidanza. Ha inoltre rivelato che, dopo il parto si riposerà per un po’, ma che ha intenzione di tornare al lavoro quanto prima. “È stata una bellissima gravidanza, solo ora che sono alla 34esima settimana sta diventando un po’ pesante”. Aggiunge poi un particolare interessante: “Sono contenta perché ho registrato la prima puntata di ‘Drive Up’ col pancione: mi ha fatto piacere perché sono incinta ma non sono malata, sto bene. E’ importante per tutti non perdere il lavoro, è fondamentale”.

E noi le facciamo i nostri migliori auguri per il magico momento che si avvicina.