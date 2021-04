Alvaro Soler, è finita con la sua fidanzata Sofia: “Le nostre vite continueranno su strade diverse”, l’annuncio è arrivato attraverso i social.

È finita tra Alvaro Soler e la sua fidanzata storia Sofia Ellar. Ad annunciarlo è stato il cantante spagnolo, attraverso un post condiviso sui social qualche ora fa. Nel messaggio, Soler ha sottolineato come tra i due resterà un ottimo rapporto, pur prendendo due strade differenti. La storia con Sofia, anche lei cantante, è durata circa cinque anni: per molti, il tormentone di Alvaro Soler uscito nel 2015 ed intitolato Sofia potrebbe essere stato dedicato proprio a lei. Una notizia inaspettata, questa della rottura della coppia, che sui social si è sempre mostrata complice e unita. Proprio sui social, sia Alvaro che Sofia hanno condiviso lo stesso post, chiedendo ai fan di comprenderli e di rispettare la loro privacy in questo momento delicato.

Alvaro Soler e la sua fidanzata storica Sofia si sono lasciati: l’annuncio del cantante sui social

Alvaro Soler e la sua fidanzata Sofia Ellar si sono lasciati. Ad annunciarlo sono stati proprio loro, attraverso i loro canali social ufficiali. “Gli ultimi mesi non sono stati facili per noi ma poiché siamo sempre stati onesti con voi, Sofia e io volevamo dirvi ce le nostre vite continueranno per strade separate”. Queste le prime parole del messaggio, identico, che entrambi hanno condiviso. Un messaggio al termine del quale i due cantanti spagnoli chiedono privacy a riguardo: “Queste parole saranno le uniche che condivideremo con voi, vi chiediamo di rispettarlo”. Ecco il post:

Quali sono i progetti lavorativi di Alvaro Soler? Si sa, il cantante spagnolo è il re del tormentoni estivi. E, se il 2020 è saltato a causa della pandemia, l’estate 2021 avrà la hit targata Alvaro Soler. Il brano si intitola Magia, è già in radio e uscirà il 9 luglio con l’album dallo stesso titolo.