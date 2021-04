Giovedì 1 Aprile andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, scopriamo insieme le sue anticipazioni: cosa accadrà in studio?

Siamo giunti alla messa in onda della sesta puntata de L’Isola dei Famosi. Proprio questa sera, Giovedì 1 Aprile, infatti, Ilary Blasi sarà al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento dell’adventure reality. Cosa accadrà, però, stasera? Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che, come al solito, sarà una puntata davvero imperdibile. Prima di svelare nel minimo dettaglio cosa potrebbe accadere in studio, siete curiosi di sapere cos’è successo nello scorso appuntamento? Vi accontentiamo immediatamente. Lunedì 29 Marzo abbiamo assistito ad un furioso scontro tra Awed e Gilles Rocca, l’eliminazione dalla Palapa di Vera Gemma, Angela Melillo consacrata come prima leader di questa quindicesima edizione del reality e nuove nomination. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, una puntata davvero imperdibile. E, a quanto pare, anche quella di stasera sembrerebbe non essere affatto da meno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

L’Isola dei famosi, le anticipazioni della puntata del 1 Aprile: cosa accadrà

Siete curiosi di scoprire le anticipazioni della puntata de L’Isola dei Famosi di Giovedì 1 Aprile? Vi accontentiamo immediatamente: stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, proprio nel corso dell’ultima puntata in onda questa settimana, assisteremo all’ingresso di ben due nuove naufraghe. Da quanto si legge su Tv Blog, sembrerebbe che Beatrice Marchetti ed Isolde Kostner siano pronte ad approdare in Honduras. Sarà proprio così? Non ci resta che scoprirlo! In attesa, però, di saperlo, scopriamo insieme cosa accadrà con esattezza. Al ballottaggio, come dicevamo precedentemente, ci sono Awed e Miryea. Reduce dallo ‘scontro’ con Gilles Rocca e Vera Gemma, il giovanissimo youtuber napoletano è al televoto con l’ex vincitrice de La Pupa al Secchione. Chi vincerà tra di loro? Ma, soprattutto, l’eliminato di questa sera accetterà di restare su Parasite Island? Lo scopriremo! Inoltre, questa di questa sera sarà una puntata ricca di prove. A partire, quindi, da quella ricompensa. Fino a quella del leader, che ricordiamo avrà un ruolo determinante nella scelta del prossimo nominato. Ovviamente, anche questa sera non potranno affatto mancare le nomination. Chi andrà al ballottaggio? Anche questo è tutto da scoprire.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, una puntata ricca di emozioni. Voi la seguirete? Noi assolutamente si! Anzi, come sempre, vi aggiorneremo su tutto quello che accadrà in diretta.