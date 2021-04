Anticipazioni Uomini e Donne, giovedì 1 aprile: clamorosa novità per Gemma Galgani; ecco cosa accadrà nella puntata di oggi.

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne! La trasmissione di Maria De Filippi da ormai tantissimi anni è un appuntamento fisso per il pubblico, che con passione segue le vicende amorose dei protagonisti. E anche quest’anno, come la scorsa stagione, trono classico e trono over sono stati uniti in un’unica super puntata, in cui tutti possono interagire con tutti. Un nuovo format che ha reso il programma ancora più dinamico: i colpi di scena sono all’ordine del giorno! Ma cosa accadrà nella puntata in onda oggi, giovedì 1 aprile 2021? Ricordiamo che non esistono anticipazioni ufficiali giornaliere di Uomini e Donne: le puntate, infatti, sono registrate diversi giorni prima della messa in onda in tv. Proviamo tuttavia a capire cosa potremmo vedere oggi!

Anticipazioni Uomini e Donne, giovedì 1 aprile: Gemma verso una nuova conoscenza?

Mancano poche ore al nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Cosa andrà in onda oggi giovedì 1 aprile? Nulla di ufficiale, ma con ogni probabilità anche la puntata di oggi si aprirà con le vicende amorose di Gemma Galgani, la regina del trono Over. Dopo varie puntate dedicate alla frequentazione con Domenico, con tanto di liti con Tina Cipollari, per la dama potrebbe iniziare una nuova conoscenza. Quella con Roberto, un altro cavaliere del parterre maschile, cha attualmente sta conoscendo anche Isabella. Insomma, una nuova pagina per la dama torinese che, nonostante le delusioni, non demorde e non smette di cercare il suo vero amore.

Come sempre, anche oggi dovremmo avere la parentesi dedicata al trono classico. Tre i tronisti quest’anno, Samantha, Giacomo e Massimiliano. Gli ultimi due, in particolare, sono già in una situazione piuttosto difficile: l’interesse per le loro corteggiatrici è già forte e i due tronisti si definiscono in crisi. Giacomo è diviso tra Martina e Carolina, mentre Massimiliano tra Vanessa ed Eugenia. In ballo ci sono già sentimenti forti: come proseguiranno le vicende del trono classico? Per scoprire cosa accadrà nel dettaglio, tutti sintonizzati su Canale 5 a partire dalle ore 14 e 45!