Giovanissima attrice che ha già dimostrato di possedere un talento straordinario: Aurora Ruffino prima di “Un passo dal cielo”, ricordate dove l’abbiamo già vista?

Aurora Ruffino è un’attrice giovanissima che ha già dimostrato di possedere un talento davvero straordinario. Nata a Torino nel 1989, inizia a frequentare corsi di teatro a scuola fin dall’età di quattordici anni. Dopo aver conseguito il diploma di maturità, studia presso la Gipsy Musical Academy, cimentandosi nella recitazione e nella danza. Il suo esordio sul grande schermo arriva con “La solitudine dei numeri primi”. Trasferitasi a Roma, la splendida artista frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia e nel 2013 ottiene il diploma. Indimenticabile anche la sua performance in “Bianca come il latte, rossa come il sangue”. C’è però una produzione in particolare nella quale Aurora Ruffino ha conquistato il cuore del pubblico: ricordate dove l’abbiamo già vista?

Aurora Ruffino, dove l’abbiamo già vista: ricordate la celebre fiction?

La rivedremo sul piccolo schermo nella sesta stagione di “Un passo dal cielo”, ma ricordate in quale celebre fiction ha recitato Aurora Ruffino? Parliamo di una produzione di alcuni anni fa che riscosse un successo straordinario e riuscì ad emozionare e tenere il pubblico incollato al televisore! La talentuosa attrice era una delle protagonista di “Braccialetti rossi”! Una produzione incredibile, ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo l’esperienza televisiva, l’abbiamo ammirata anche in “Questo nostro amore” e “Non dirlo al mio capo”. Da non dimenticare anche la fortunata serie de “I Medici”, in cui Aurora Ruffino interpreta Bianca de’Medici. In “Un passo dal cielo”, in onda stasera con la sesta stagione, l’attrice ricopre il ruolo di “Dafne”. A quanto pare sarà una giovane donna ritrovata quasi in fin di vita. Di certo, Aurora Ruffini regalerà ancora emozioni immense con il suo straordinario talento!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ruffino (@aurora_ruffino_officialpage)

E voi, ricordavate la bellissima Aurora Ruffino in “Braccialetti Rossi”? Siamo certi che il pubblico non veda l’ora di rivederla cimentarsi in questo nuovo e appassionante personaggio!