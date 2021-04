Aurora Ruffino mostra su instagram una foto da piccola: l’avete mai vista? Non sembra affatto cambiata.

Grande attesa per la nuova stagione, esattamente la sesta, della serie televisiva Un passo dal cielo, che approderà in tv proprio questa sera, giovedì 1 aprile. New entri e vecchie conoscenze fanno parte del cast della fiction, che vede Daniele Liotti protagonista, accompagnato da importanti attori, tutti incredibilmente bravi. Ad interpretare la parte di Dafne, Aurora Ruffino, un personaggio avvolto nel mistero. Ricorderemo sicuramente l’attrice, tra i protagonisti della serie che ha conquistato i telespettatori, ovvero Braccialetti Rossi, dove ha interpretato Cris, una ragazza che soffre di anoressia. La Ruffino si è, però, cimentata in diversi ruoli, senza mai deludere le aspettative. La bellissima e bravissima attrice ha, oggi, 31 anni, ed è meravigliosa, ma l’avete mai vista da piccola?

Aurora Ruffino, su instagram spunta la foto da piccola: stesso sguardo e magnifico sorriso

Aurora Ruffino è arrivata nella sesta stagione della serie televisiva Un passo dal cielo, che avremo modo di vedere proprio questa sera, con una prima imperdibile puntata. L’attrice non è affatto un volto nuovo, come ormai è noto, ha fatto parte del cast di numerose pellicole, come Braccialetti rossi, I Medici, Non dirlo al mio capo 2, Chiara Lubich-L’amore vince su tutto, e tantissime altri ancora. Aurora è giovanissima, classe 1988, conquista con la sua bellezza, leggera ed elegante e con il suo sorriso, sempre raggiante. Ma chiediamo, l’avete mai vista da piccola? Su instragram è spuntata la foto di quando ancora era una bambina, e com’è possibile vedere in basso, non sembra affatto cambiata. Stesso sguardo e luminoso sorriso, difficile non riconoscerla in questa immagine da bambina. “Cos’ho trovato… una piccola me”, ha scritto in didascalia.

La bellezza le appartiene certamente, e anche il talento, qualità che la contraddistinguono. Aurosa Ruffino è proprio un incanto!