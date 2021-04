E’ riuscito a portare a casa l’intera cifra del montepremi finale: chi è Daniele Lombardo, il concorrente che ha trionfato ad Avanti un altro.

Trionfo assoluto e standing ovation per il concorrente di Avanti un altro che, dopo più di un anno è riuscito ad aggiudicarsi tutto il montepremi nel temutissimo gioco finale del game show di Canale 5. L’ultima manche infatti è particolarmente difficile da superare: è necessario dare 21 risposte corrette di fila in un tempo determinato. Ma la difficoltà sta nel fatto che per risposte corrette si intende in questo caso ‘sbagliate’. Un gioco che richiede quindi una certa concentrazione perché la mente tende a dare la risposta esatta. Comprensibile che la vittoria dell’intero montepremi avvenga raramente. La cifra in palio resta intera fino allo scadere di 150 secondi per poi abbassarsi a 100 mila euro e via via diminuire. Ebbene, nell’ardua impresa è riuscito Daniele Lombardo, che ha portato a casa bene 175 mila euro. Scopriamo qualcosa in più su di lui!

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>clicca qui

Avanti un altro, incassa 175 mila euro: chi è Daniele Lombardo

Essendo il campione in carica della puntata, Daniele ha avuto accesso al gioco finale. Seduto di fronte a Paolo Bonolis, ha indovinato le prime quattro risposte, ma ha sbagliato la quinta dovendo così ricominciare da capo. Da lì in poi però non si è più fermato ed è riuscito a dare in modo corretto tutte le 21 risposte. Ma chi è Daniele Lombardo? E’ stato lui a presentarsi durante la puntata di ieri, 31 marzo. Ha raccontato di avere 37 anni e di essere torinese. “Lavoro in un’azienda di energia. Mi occupo di mobilità elettrica”, ha detto. Ha poi aggiunto di praticare tennis e di esibirsi a teatro comico: “Improvvisazioni, monologhi e imitazioni. Bonolis l’ha quindi invitato a dimostrare la sua bravura con un’imitazione di Luca Laurenti.

Riguardo alla sua vita privata, si è dichiarato single.