Chi è la giovanissima e bellissima Beatrice Marchetti? Scopriamo l’età, la carriera, dove rintracciarla su Instagram e la vita privata.

Sembrerebbe essere proprio la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Beatrice Marchetti. Stando, infatti, a quanto si apprende da Tv Blog, sembrerebbe che, insieme ad Isolde Kostner, la giovanissima modella bresciana sia pronta ad approdare in Honduars. E ad unirsi al resto del gruppo di questa quindicesima edizione dell’adventure reality. Sarà davvero così? Al momento, non abbiamo conferme da parte dei diretti interessati. Quindi, non ci resta che aspettare ulteriori delucidazioni in merito. In attesa, però, di scoprirlo, siete curiosi di sapere qualche notizia in più su di lei? Tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Di seguito, infatti, vi riproporremo non soltanto l’età di Beatrice Marchetti, ma anche la sua carriera, il suo canale Instagram ed, ovviamente, qualche informazione in più sulla sua vita privata. Siete pronti? Ecco tutti i dettagli.

Beatrice Marchetti, chi è: età, Instagram, genitori e carriera

Sbarcherà o non sbarcherà Beatrice Marchetti a L’Isola dei Famosi? Da quanto si apprende da Tv Blog, sembrerebbe proprio di si. In attesa di conferme, però, cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettagli. Beatrice nasce da mamma Lorena e papà Pio esattamente nel 1996. E, alla sola età di 13 anni, si trasferisce a Brescia, dove tuttora vivono i suoi genitori. Cosa fa nella vita, però, la Marchetti? La risposta è piuttosto semplice. E, tra l’altro, se si ammira la sua bellezza si può facilmente intuire: Beatrice Marchetti è una modella. Entrata in questo mondo quando era davvero giovanissima, pensate aveva soltanto 16 anni, la bellissima bresciana è una modella famosissima ed amatissima. Non è un caso, infatti, se è stata scelta come testimonial per diversi marchi più che importanti. Ma non è affatto finita qui. Oltre ad essere un’affermata modella, Beatrice ha anche intrapreso la carriera da attrice. Infatti, esattamente nel 2017, l’abbiamo vista al fianco di Riccardo Scamarcio nel film ‘Loro’. Cosa sappiamo, invece, del suo profilo Instagram? Se siete curiosi di ammirare anche voi la sua bellezza, questo è il suo nickname social beatricemarchetti_. E, vi assicuriamo, la sua bacheca è davvero strepitosa. Senza considerare, inoltre, i suoi scatti fotografici.

È fidanzata?

Giovanissima e bellissima, a questo punto la domanda sorge spontanea: Beatrice Marchetti è fidanzata? Purtroppo, non possiamo darvi affatto una risposta certa. Seppure attivissima sul suo canale social ufficiale, non siamo riusciti a carpire alcuna informazioni riguardo al suo attuale status sentimentale e di quello pregresso. Chissà, magari, qualora sbarcasse in Honduras, sarà la volta buona? Staremo a vedere.

Diteci la verità: non è davvero bellissima?