Carlotta Dell’Isola da bambina incanta i social: non sembra affatto cambiata, difficile non riconoscerla.

Tra le protagoniste del Grande Fratello Vip non possiamo non citare Carlotta Dell’isola, bionda prorompente che abbiamo avuto modo di conoscere, la prima volta, a Temptation Island. Carlotta ha partecipato in coppia con il suo fidanzato Nello Sorrentino, attraversando un viaggio nei sentimenti non molto semplice. Infatti, dopo il sorgere dei primi problemi, è uscita fuori la sua personalità schietta e passionale. E proprio per questo suo temperamento, solare e spumeggiante, che la bella Dell’isola ha conquistato i telespettatori. La bellezza di Carlotta non passa inosservata, ma l’avete mai vista da piccola? Lo scatto, pubblicato da pochissimo, ha già scatenato i suoi follower.

Carlotta Dell’isola, spunta lo scatto da bambina: impossibile non riconoscerla

Dopo la sua partecipazione a Temptation Island, insieme al suo fidanzato Nello Sorrentino, e l’uscita dal programma insieme, la coppia si è trovata al centro dell’attenzione. Carlotta dell’Isola con il suo temperamento tanto forte ed energico si è fatta apprezzare proprio da tutti, tanto da arrivare ad essere scelta al Grande Fratello Vip. Un’esperienza unica che le ha portato la proposta di matrimonio, di Nello, in diretta. Divenuta particolarmente popolare, anche su instagram, i suoi follower sono certamente aumentati. Proprio qui, come abbiamo espresso, la bella ex gieffina ha pubblicato, da pochissimo, uno scatto di quando era ancora una bambina: l’avete mai vista? Osservate bene in basso, è davvero un incanto, non trovate? Luminosa e splendente, non ci sono parole per esprimere la bellezza. Il tutto è stato accompagnato da una tenerissima frase: “I sogni dei bambini si chiamano favole. Quelli dei grandi, speranze. La magia è senza età”.

E tra gli hashtag, Carlotta ha riportato un ‘mini me, raccolgo sogni dal 1993‘. Questa affermazione manifesta il lato da sognatrice della bella ex concorrente del Grande Fratello Vip. Lo scatto, pubblicato qualche ora fa, ha già ricevuto numerosi apprezzamenti, meritatissimi!