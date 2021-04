Giulia De Lellis influencer di successo, su instagram ha mostrato i ‘segni’ sul viso: “E’ distrutta, molto segnata’.

L’abbiamo conosciuta ad Uomini e donne, dove è stata una delle corteggiatrici più amate in assoluto. Scelta dal tronista Andrea Damante, i due sono usciti insieme dalla trasmissione, ma è sorta la rottura, che li ha poi definitivamente allontanati l’anno scorso, dopo aver tentato una nuova conciliazione. Oggi, Giulia De Lellis è divenuta una influencer di successo, seguita su instagram da ben oltre 4 milioni di follower. Qui, ama condividere molto della sua vita professionale e privata, un modo per rendere partecipe chi la segue. Da qualche ora, ad una domanda di un utente, riguardante il suo ‘problema’ di acne, ha voluto riferire quanto segue: “E’ distrutta, molto segnata“.

Giulia De Lellis mostra i ‘segni’ dell’acne sul viso: “E’ molto segnata”

Ad Uomini e donne abbiamo amato e ammirato tantissimi personaggi, ma lei, Giulia De Lellis, ha ottenuto sia all’interno del programma, sia una volta uscita fuori, un certo seguito da parte del pubblico. Oggi è sicuramente una delle influencer più amate ed apprezzate, tanto da aver toccato su instagram quasi i 5 milioni di follower. La De Lellis è avvezza a condividere sui social, un modo, questo, per sentirsi più vicina ai suoi tanti seguaci. Da qualche ora, rispondendo ad una domanda posta da uno dei suoi follower ‘Come sta la tua acne? Ci fai vedere?’, ha mostrato i ‘segni’ sul viso. Come sappiamo, la bella influencer ha sempre manifestato di soffrire di acne, e molte volte, in passato, ha già fatto riferimento in diversi momenti. “Come un campo di combattimento dopo la guerra… è distrutta, molto segnata… va bene così“, ha commentato.

Giulia ha voluto manifestare questo suo ‘problema’, che tocca tantissime persone, non nascondendo mai la realtà dietro filtri o trucchi. Proprio per questo, la seguitissima De Lellis è molto amata.