Daniele Liotti è un famosissimo ed apprezzatissimo attore, ma sapete chi è la sua compagna? Anche lei è un’attrice amatissima.

Era il momento che più aspettavamo: il ritorno de ‘Ad un passo dal cielo’. Si, avete letto proprio bene. A distanza di un po’ di tempo dalla fine della quinta stagione dell’amatissima fiction televisiva, Daniele Liotti e company sono pronti a ritornare sul piccolo schermo con la sesta. Una stagione che, come annunciato anche in un nostro recentissimo articolo, sarà ricca di novità, dato il cambio di location, e di new entry. Di che cosa parliamo esattamente? Beh, la risposta è piuttosto semplice: stiamo parlando proprio di Carlo Cecchi. Dopo una vita intera spesa sul palcoscenico di un teatro, il grandissimo attore farà il suo debutto sul piccolo schermo. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, questa sarà, senza alcun dubbio, una stagione davvero imperdibile. In attesa, però, di scoprire cosa ci riserverà la prima puntata, in onda questa sera Giovedì 1 Aprile, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo protagonista? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato della carriera di Daniele Liotti. Siete curiosi, però, di sapere la sua vita privata? In particolare, chi è l’attuale compagna dell’attore? Scopriamolo insieme.

Daniele Liotti, sapete chi è la sua compagna? La conosciamo benissimo

Dal punto di vista professionale, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero ogni cosa su Daniele Liotti. Siete curiosi di sapere, però, qualche dettaglio in più sulla sua vita privata? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo diverse relazioni non andate affatto a buon fine, sembrerebbe che attualmente l’attore romano stia vivendo una splendida storia d’amore. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: chi è la compagna di Daniele Liotti? Siete proprio curiosi di saperlo? Vi accontentiamo immediatamente. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che attualmente l’attore romano sia felicemente fidanzato con una splendida ed affermatissima attrice. Di chi stiamo parlando esattamente? Ebbene: se, ad esempio, vi nominassimo Greta de ‘Un posto al sole’, vi verrebbe in mente qualcuno? Esatto: avete indovinato! Stiamo parlando proprio di Cristina D’Alberto Rocaspana. Nata a Feltre il 24 Agosto del 1977, la bellissima Cristina ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione davvero da giovanissima. E decanta di un curriculum davvero impressionante. Non soltanto, infatti, Cristina è un’affermata attrice, ma è stata anche ballerina in diverse trasmissioni televisive. A partire, infatti, da ‘Carramba che fortuna’. Fino a ‘L’eredità’. Senza considerare, infine, i diversi spot pubblicitari a cui ha preso parte.

Hanno dei figli Daniele e Cristina? Assolutamente si! Dopo essere diventato padre di Francesco nel 1998, l’attore romano e la sua compagna sono diventati genitori della piccola Bianca nel 2017.