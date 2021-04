Daniele Liotti è apparso in due famosissimi videoclip musicali: ci avete mai fatto caso? Impossibile non ricordarlo.

Ebbene, è arrivato il giorno tanto atteso, questa sera, giovedì 1 aprile, ci sarà la prima puntata della sesta stagione della fiction Un passo dal cielo che vede protagonista il bravissimo e bellissimo Daniele Liotti. L’attore è nella serie Francesco Neri; il suo personaggio si intreccerà pienamente con gli altri presenti, interpretati da artisti dal forte talento. Liotti ha esordito nel 1995 come attore, lavorando nella miniserie televisiva Non parlo più. Nel cinema, invece, debutta nella commedia Bidoni, ma la notorietà arriva con la commedia Cresceranno i carciofi a Mimongo di Fulvio Ottaviano. Oltre ad ammirarlo in veste di attore, Daniele Liotti è stato anche giudice, esattamente nel 2017, di Amici di Maria De Filippi. Qui, abbiamo potuto ammirarlo in una veste completamente diversa. Non tutti sanno, però, che l’attore ha fatto parte di due importanti videoclip musicali: ci avete mai fatto caso?

Daniele Liotti, presente in due videoclip musicali: l’avete mai visto?

Daniele Liotti è certamente da annoverare tra gli attori più amati ed apprezzati del panorama cinematografico. Ha iniziato, esordendo come attore, nel 1995, e da quel momento non si è più fermato. Sono davvero tanti i ruoli di cui è stato interprete, così tanti, che sarebbe difficile citarli tutti. Ma questa sera, giovedì 1 aprile, approderà in televisione, con la nuova fiction Un passo Dal cielo, con il suo ruolo di Francesco Neri. Daniele, però, è apparso anche in due videoclip musicali, ci avete mai fatto caso? In Io che amo solo te, esattamente nella Cover di Fiorella Mannoia, dove nel video la cantante ha rivisitato alcune scene famose tratte da film tra cui Il tempo delle mele interpretata da Ambra Angiolini, e appunto, da Daniele Liotti, insieme ad altre scene di altre pellicole. Ed è, inoltre, apparso nel videoclip di Daniele Silvestri ‘Gino e L’Alfetta’.

Impossibile non notare la sua presenza. Daniele Liotti, a quanto pare, non smette assolutamente di stupire!