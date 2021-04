Tornerà questa sera a tenerci compagnia in “Un passo dal cielo”, giunto alla sesta stagione: sapete qual era la passione di Daniele Liotti prima di diventare attore?

Affascinante, dotato di uno splendido sorriso e di uno straordinario talento: sapete qual era la passione di Daniele Liotti prima di dedicarsi alla carriera di attore? Lo rivedremo in “Un passo dal cielo” giunto alla sesta stagione, nei panni di Francesco Neri. Daniele Liotti è un volto celebre e apprezzato dello spettacolo, un attore di successo che ha preso parte a film per il cinema e produzioni televisive molto amate dal pubblico. Padre di due splendidi figli, nati dalla relazione con la compagna Cristina D’Alberto Rocaspana, ha esordito nel panorama artistico nella trasmissione “Primadonna”, nelle vesti di figurante. Il suo fascino e il suo talento non passano inosservati e, ben presto, lo portano a diventare uno tra gli interpreti più ricercati.

Daniele Liotti, cosa faceva prima: la passione di cui non tutti sanno

Cinema e televisione, Daniele Liotti ha saputo destreggiarsi alla perfezione in entrambi i settori. Tra le pellicole a cui ha preso parte troviamo “Streghe verso nord”, “Tutta colpa di Freud”, “Un figlio di nome Erasmus”, che sono solo alcune di una lunga e strabiliante lista. Sul piccolo schermo lo abbiamo ammirato in “Don Gnocchi – L’angelo dei bimbi”, “Il capo dei capi”, “Squadra mobile” oltre che, ovviamente “Un passo dal cielo”. Molti seguito anche tramite i social è un artista davvero affascinante e di grande talento. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma prima di dedicarsi completamente al mestiere di attore, il celebre interprete aveva un’altra passione. Pare, infatti, che il suo sogno fosse diventare un calciatore e che abbia militato nelle giovanili della Roma. Purtroppo, sembrerebbe che a causa di un infortunio non abbia potuto continuare su quella strada.

Guardando il lato positivo, però, il pubblico ha potuto ammirarlo nelle vesti di attore in cui ha dimostrato di avere un talento innato!