Domiziana Giovinazzo è diventata mamma per la prima volta: fiocco azzurro per l’attrice di Un Medico in Famiglia.

Splendida notizia per Domiziana Giovinazzo. La giovane attrice è diventata mamma per la prima volta: è nato il piccolo Lorenzo. In molti ricorderanno Domiziana nel ruolo di Elena Martini, la figlia di Lele Martini nella seguitissima serie Un Medico In Famiglia. Il piccolo è nato dall’amore con il suo compagno, che non fa parte del mondo della tv e dello spettacolo. Una grande gioia per la 21 enne, che ha ringraziato tutti i suoi fan per gli auguri ed i messaggi d’affetto ricevuti dopo il lieto evento.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Domiziana Giovinazzo è diventata mamma per la prima volta: è nato il piccolo Lorenzo

Fiocco azzurro per Domiziana Giovinazzo. La giovane attrice, che interpretava Elena Martini in Un medico in Famiglia, ha dato alla luce il piccolo Lorenzo. L‘annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso novembre, quando l’attrice condivise sui social una foto col pancione. Una gioia immensa per Domiziana, che i telespettatori di Un Medico in famiglia hanno amato nel ruolo di Elena Martini: era la figlia di Lele, interpretato da Giulia Scarpati, ed Alice, interpretata da Claudia Pandolfi. È entrata a far parte della serie nella sesta stagione, apparendo in video per la prima volta all’età di circa sei anni. Il suo personaggio, poi, è cresciuto con lei, diventando un adolescenze alle prese con i primi innamoramenti. E, puntata dopo puntata il pubblico si è affezionato sempre di più alla dolce Elena Martini. E, nelle ultime ore, quel pubblico ha fatto sentire tutto il proprio calore a Domiziana in occasione del lieto evento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Domiziana Giovinazzo (@domiziosa_official)

Non possiamo che unirci a tutti i fan e fare i nostri migliori auguri a Domiziana e al suo compagno. Tanti auguri ai neo genitori e benvenuto al mondo piccolo Lorenzo!