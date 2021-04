Elenoire Ferruzzi, condizioni critiche a causa del Covid: “Non risponde più alle cure”, il messaggio dell’amico e socio apparso sui social.

Sarebbero peggiorate le condizioni di Elenoire Ferruzzi. Positiva al Covid da diverse settimane, la star dei social sarebbe in condizioni molto critiche. L’amico e socio Angelo Mazzone, attraverso un post condiviso su Facebook, ha risposto ai tanti messaggi dei seguaci di Elenoire, spiegando la situazione: “Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio.” Lo scorso 18 marzo, la Ferruzzi aveva condiviso un post sui suoi social, in cui spiegava di essere ricoverata in ospedale “con ossigeno fisso e polmoni intaccati”. In seguito, il messaggio condiviso da Angelo Mazzone qualche ora fa.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Elenoire Ferruzzi in gravi condizioni a causa del Covid: “Il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio”

Elenoire Ferruzzi è positiva al Covid 19 da diverse settimane e, negli ultimi giorni, le sue condizioni sarebbero peggiorate notevolmente. A renderlo noto è Angelo Mazzone, amico della performer e star dei social e socio fondatore di Milano Segreta. Con un post condiviso sul suo canale FB, circa 24 ore fa, l’uomo ha aggiornato i fan sulle condizioni, purtroppo molto gravi, di Elenoire. Ecco il post:

🛑 Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di Elenoire, lo scrivo qui perchè non ne posso più di… Pubblicato da Angelo Mazzone su Martedì 30 marzo 2021

L’ultimo post di Elenoire sui social risale, invece, al 18 marzo 2021, quando con un messaggio aveva espresso tutta la sua paura per la battaglia che stava combattendo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire ferruzzi (@elenoire_ferruzzi)

Un post che è stato invaso dai commenti e i messaggi di affetto dei fan, che hanno voluto fare sentire la propria vicinanza ad Elenoire in un momento così delicato. Non possiamo che unirci a loro ed augurare ad Elenoire Ferruzzi con tutto il cuore una veloce guarigione.