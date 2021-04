Elettra Lamborghini questa sera di giovedì 1 aprile 2021 per la puntata in diretta de L’Isola dei Famosi ha scelto un abito rosso pazzesco: conoscete il suo valore? Vi sveliamo tutti i dettagli dell’outfit scelto dall’opinionista del reality.

Una nuova puntata de L’Isola dei Famosi sta regalando sorprese e colpi di scena! Questa sera di giovedì 1 aprile 2021 il nuovo appuntamento con il reality si è aperto con una comunicazione importante: Paul Gascoigne, dopo esser stato di un infortunio durante una prova, è tornato in gioco! Un piccolo momento di ‘tensione’ si è verificato durante la diretta: Elettra Lamborghini ha letteralmente sbottato contro alcuni naufraghi questa sera dopo aver saputo che non era stata fatta una porzione di riso per Miryea. E’ proprio l’opinionista del reality la protagonista di questa serata: elegantissima con il suo abito super chic, ha attirato l’attenzione di tutti! Conoscete i dettagli di quel vestito? Vi sveliamo tutto!

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini incantevole in rosso: conoscete il prezzo di quell’abito?

Elettra Lamborghini questa sera di giovedì 1 aprile per la puntata in diretta de L’Isola dei Famosi ha scelto un abito rosso davvero pazzesco. L’opinionista del reality veste Givenchy: l’abito è asimmetrico e porta una catena dorata sulla spalla. Conoscete il prezzo? Parliamo di un vestito dal valore di 1390 euro! Per completare il look, la Lamborghini ha scelto un paio di sandali color argento di Prima Donna Collection, come mostra nelle sue IG story.

Con le forme da urlo della Lamborghini ovviamente, questo look fa la sua magnifica figura: questa sera l’ereditiera sta facendo girare gli occhi a tutti! Prima di entrare in studio si è scattata un selfie avanti lo specchio:

Pioggia di like e commenti per l’incantevole Elettra: ci regalerà qualche altra ‘perla’ questa sera? Ilary Blasi è stata costretta ad interrompere la sua opinionista a causa dell’improvvisa parolaccia! Non se l’aspettava affatto!