Scopriamo insieme i numeri delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, Giovedì 1 Aprile: jackpot stellare, controlla!

Nuovo mese, altra corsa. O, se proprio vogliamo dirla bene, altre estrazioni. Anche oggi, Giovedì 1 Aprile si terranno le classiche estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Siamo in prossimità della Santa Pasqua e, prima di quelle del classico Sabato Santo, assisteremo a quelle del giorno infrasettimanale. E noi di Sologossip, come al solito, vi informeremo, passo dopo passo, su tutto quello che occorre sapere. A partire, infatti, dal gioco del Lotto fino a quello del 10eLotto, vi diremo tutti i numeri estratto in ciascun gioco rigorosamente in tempo reale. Si, avete letto proprio bene: a partire dalle ore 20:00 fino alle ore 20:20 circa, noi saremo proprio qui ad elencarvi tutte le estrazioni vincenti. Sarà il vostro giorno fortunato? Noi ve lo auguriamo. Anche perché, diciamoci la verità, con i tempi che corrono chi è che non vorrebbe essere baciato dalla fortuna? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Ed è proprio per questo motivo che noi saremo qui a darvi manforte, ma a dirvi tutto quello che occorre sapere.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi 1 Aprile: i numeri

In attesa di scoprire come andranno le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, Giovedì 1 Aprile, siete curiosi di sapere come funziona? Magari, è la prima volta che vi connettete e non sapete come andremo ad operare? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. A partire dalle ore 20:00 vi elencheremo i numeri estratti del gioco dal Lotto. Di seguito, infatti, vi è una tabella con le rispettive ruote. In ciascuna di esse, appena estratti numeri, vi aggiorneremo su tutto le combinazioni vincenti. Ma non solo. Dopo il Lotto, passeremo in rassegna il gioco del Superenalotto. E, come sempre, fate attenzione al suo jackpot, arrivato ad una cifra pari a 129.9 milioni di euro. Cosa importante da non sottovalutare è che in questo gioco si ha la possibilità di vincere, seppure una cifra minima, con la combinazione giusta di tre numeri. Dopo il Superenalotto, infine, vi elencheremo il 10eLotto. Scopriamo i numeri.

I numeri del lotto:

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

I numeri del superenalotto:

Numeri Vincenti:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Le estrazioni del 10eLotto:

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

Numero Oro

Doppio Oro

Dopo l’estrazione ‘deludente’ di Martedì 30 Marzo, questa sarà stata quella giusta?