Giulia De Lellis è stata ospite della puntata del Maurizio Costanzo Show di Mercoledì 31 Marzo, sapete il prezzo delle scarpe indossate?

È il vero e proprio personaggio del momento, Giulia De Lellis. Tra pochissimi mesi sul piccolo schermo con ‘Love Island’, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne decanta di un curriculum davvero impressionante. La bellissima romana, com’è noto a tutti, non è soltanto un’apprezzata influencer ed imprenditrice, ma si è anche cimentata nel mondo della recitazione. Da Domenica 4 Aprile, infatti, sarà possibile vederla su Sky in ‘Genitori Vs Influencer’, il film di Michela Andreozzi che racconta la vita di un genitore, interpretato da Fabio Volo, che dovrà fare i conti con sua figlia e il mondo del web. È proprio per questo motivo che la De Lellis è stata una delle ospiti della puntata del Maurizio Costanzo Show di Mercoledì 31 Marzo. In compagnia di alcuni volti noti ed amati di ‘Buona Domenica’, Tommaso Zorzi e Beatrice Valli, l’influencer romana è intervenuto nella trasmissione del buon Costanzo. E, soprattutto, ha svelato la chiave del suo successo. Avete notato, però, il look sfoggiato? Incantevole, vero? Qual è il prezzo delle scarpe fucsia sfoggiate? Scopriamolo.

Giulia De Lellis, scarpe fucsia al Maurizio Costanzo: qual è il loro prezzo?

Incantevole come sempre, Giulia De Lellis nel corso della puntata di Mercoledì 31 Marzo del Maurizio Costanzo Show. Con indosso un elegantissimo completo nero, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha incantato tutti i telespettatori per la sua immensa bellezza. Il dettaglio del suo look che, però, non è assolutamente passato inosservato e che ha catturato l’attenzione di tutti sono state, senza alcun dubbio, le scarpe. Di un colore fucsia sgargiante e davvero splendide, i sandali hanno impressionato davvero tutti. Ecco, ma a quanto ammonta il loro prezzo? Siete proprio curiosi di saperlo, vero? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Attraverso una serie di Instagram Stories, la bellissima Giulia De Lellis non soltanto ha dato la possibilità di vedere molto più ‘da vicino’ le scarpe indossate in puntate, ma ha anche svelato il loro brand. Anche voi siete rimasti impressionanti dalla loro bellezza e, magari, volete acquistarli? Ben, nessuno ve lo proibisce! Prima di passare all’acquisto, però, è bene che voi conosciate il prezzo. Da quanto si legge dal sito ufficiale del brand, sembrerebbe che le scarpe sfoggiate da Giulia De Lellis costino intorno agli 850 euro. Ebbene si: un prezzo niente male, è vero. Però, diciamoci la verità: sono davvero bellissime!

Davvero splendide, vero? Cosa aspettate? Forza, affrettatevi a comprarle!