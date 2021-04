Giusy Buscemi, chi è il marito: si sono conosciuti sul set di Don Matteo

Sapete chi è il marito di Giusy Buscemi? L’attrice l’ha conosciuto sul set di Don Matteo ed è stato amore a prima vista

Giusy Buscemi è nata a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il 13 aprile 1993. Ha 27 anni ed è una delle attrici emergenti del panorama artistico italiano. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico di Menfi, si iscrive alla facoltà di Letteratura, Musica e Spettacolo presso l’Università La Sapienza di Roma. Il 10 settembre 2012 diventa Miss Italia. Nello stesso anno, inoltre, debutta sul grande schermo con il film Baci salati, opera prima di Antonio Zeta, presentata al Taormina Film Fest. In seguito recita anche in Nero infinito, opera prima di Giorgio Bruno, film come il precedente girato prima di partecipare al concorso di Miss Italia, e Fratelli unici, diretto da Alessio Maria Federici. Nel 2014, invece, prende parte alla nona stagione della serie televisiva Don Matteo, interpretando Assuntina Cecchini. Successivamente recita nella miniserie televisiva La bella e la bestia. In seguito recita anche in Un passo dal cielo, La dama velata e Il giovane Montalbano.

Chi è il marito di Giusy Buscemi

Sul set di Don Matteo, oltre a trovare il successo come attrice televisiva, ha trovato anche l’amore. È stato proprio lì infatti che la Buscemi ha conosciuto il marito Jan Michelini. Egli è un regista dal talento internazionale ed ha lavorato fin da giovanissimo al fianco di visionari professionisti come Mel Gibson nel film “La Passione di Cristo“. Tra il 2010 e il 2020 ha diretto tantissime serie televisive di successo, tra cui I Medici, DOC – Nelle tue mani, Un Passo dal Cielo e appunto Don Matteo. Di lui la Buscemi dice: “È un uomo d’altri tempi. Un po’ anni Cinquanta, concreto e romantico”.

I due si sono sposati il 13 maggio 2017 a Roma dopo tre anni di fidanzamento ed hanno avuto due figli. La prima, Caterina Maria, è nata l’11 febbraio 2018; mentre il secondo, Pietro Martia, è nato il 5 ottobre 2019.