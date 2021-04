Giusy Buscemi è diventata un’attrice di successo, ma la sua carriera è iniziata in modo diverso: è stata vincitrice di un importante concorso: ricordate di quale parliamo?

Volto notissimo della televisione italiana, Giusy Buscemi è anche lei nel cast della nuova serie Un passo dal cielo, insieme a Daniele Liotti, Enrico Iannello, Anna Dalton, Serena Iansiti, Filippo De Carli, Jenny De Nucci, Luca Chikovani, Gianmarco Pozzoli e Carlo Cecchi. L’attrice, però, non è nuova, infatti, ha già fatto parte delle altre precedenti stagioni, ma sembrerebbe, che in questa nuova stagione, la sua conoscenza sarà approfondita. Nella fiction, Giusy interpreta Manuela, la sorella del commissario Nappi, interpretato da Iannello. E’ entrata nel mondo dello spettacolo quando era giovanissima, e in modo del tutto diverso; è stata, infatti, la vincitrice di un importante concorso: ricordate dove l’abbiamo vista?

Giusy Buscemi, dove l’abbiamo vista? Ha vinto un importante concorso

Giusy Buscemi, fra poche ore, approderà in televisione, nella fiction di successo Un passo dal cielo, che già con le precedenti stagioni ci ha completamente coinvolto. L’attrice interpreta Manuela, la sorella del commissario Nappi. Abbiamo avuto modo di ammirarla in altre pellicole, in particolare, impossibile non amarla in veste di protagonista nella serie Il paradiso delle signore, nel ruolo di Teresa Iorio. Ma come abbiamo espresso, la sua carriera è iniziata in modo diverso, con un ingresso nel mondo dello spettacolo ‘diverso’. Infatti, la bella attrice ha vinto nel 2012 un importante concorso di bellezza. Ebbene sì, difficile non ricordare la sua vittoria a Miss Italia, esattamente nella 73esima edizione.

In quell’occasione, Giusy ha trionfato, merito ovviamente della sua bellezza che ha colpito i giudici ed il pubblico. Un trampolino di lancio per lei, dato che, in seguito, le porte dello spettacolo di sono aperte maggiormente, e la bella Buscemi, è riuscita a conquistare il grande successo.