Elettra Lamborghini, l’opinionista de L’Isola dei Famosi, ha sbottato in diretta questa sera di 1 aprile: sentite cosa ha detto e la reazione di Ilary!

In onda questa sera di giovedì 1 aprile su Canale 5 L’Isola dei Famosi: lo show condotto da Ilary Blasi regala, come sempre, intrattenimento e tantissime sorprese. La puntata è iniziata con una comunicazione importante che riguarda Paul Gascoigne: il naufrago, dopo esser stato vittima di un infortunio durante una prova, è tornato in gioco nonostante sia fasciato alla spalla. Dovrà prestare attenzione: dormirà su una brandina e non potrà partecipare alle prossime prove. La puntata è proseguita ed ovviamente si è parlato delle ultime liti nate sull’Isola: un episodio ha fatto particolarmente arrabbiare Elettra Lamborghini, l’opinionista del programma. Sapete in che modo ha sbottato? Vi sveliamo tutto nei minimi dettagli.

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini sbotta in diretta: “Elettra scusa?!”, interviene Ilary

Elettra Lamborghini ha sbottato in diretta questa sera di giovedì 1 aprile: all’Isola dei Famosi, come tutti ben sapranno, non mancano mai i colpi di scena. L’opinionista si è letteralmente imbestialita quando ha sentito che per sbaglio Angela Melillo ha dimenticato di fare una porzione di riso per Miryea Stabile. La giovane naufraga era in confessionale mentre gli altri suoi compagni d’avventura preparavano da mangiare: è rimasta così senza cibo. Nel sentire la giustificazione di Angela, Elettra dallo studio ha sbottato: “Ma che st****ta è questa?“. A quel punto, vista la parolaccia, Ilary Blasi l’ha subito interrotta: “Elettra scusa?!“. Ovviamente, la conduttrice ha ‘ripreso’ la sua opinionista ridacchiando sotto i denti!

Quanto accaduto in diretta ha attirato l’attenzione di tutti, ecco il video pubblicato dal canale Instagram di Trash Italiano:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Per fortuna, in seguito, hanno spiegato che Miryea è riuscita a mangiare: con la collaborazione di tutti, è riuscita ad avere una porzione di riso.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI