Isola dei famosi, messaggio a sorpresa per l’ex gieffina: è accaduto in diretta, durante la puntata di questa sera.

Questa sera, 1 aprile 2021, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Una puntata ricca di sorprese e colpo di scena: dall’arrivo in palapa per la prima volta di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, al ritorno in gioco di Brando Giorgi. Una serata scoppiettante, dove le sorprese non sono affatto mancate. Come il messaggio a sorpresa che uno dei concorrenti ha voluto lanciare ad una persona speciale. Si tratta di un’ex concorrente del GF Vip 5. Scopriamo i dettagli di questo momento super emozionante!

Isola dei famosi, messaggio a sorpresa per l’ex gieffina: gli auguri di Fariba per il compleanno di Giulia Salemi

Una puntata tutta da vivere, quella d L’Isola dei famosi in onda questa sera su Canale 5. Si, perché a partire da questa sera non esiste Parasite Island: Fariba e Ubaldo si sono uniti con il resto del gruppo, seguiti da Brando Giorgi. Una serata ricca di emozioni, tra prova leader, prova ricompensa e scontri accesissimi. Ma non sono mancati momenti dolcissimi! Come quello che ha visto protagonista Fariba, che ha voluto mandare gli auguri in diretta alla sua amata figlia, Giulia Salemi. Oggi, infatti, è il compleanno della bellissima influencer italo persiana, reduce dall’esperienza nella casal del GF Vip 5. E proprio all’inizio di questa puntata, Fariba ha chiesto a Ilary di mandare un messaggio alla sua Giulia. Il video è diventato virale sui social:

“Che Dio ti protegga Giulia amore mio, vita mia, tanti auguri!”. Poche e semplici parole, quelle di Fariba, ma che hanno toccato il cuore dei telespettatori. Un messaggio dolcissimo per Giulia, che non si perde una puntata del reality, sostenendo a spada tratta la naufraga. E voi, state seguendo questa puntata dell’Isola? Per chi state facendo il titolo?