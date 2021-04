Paola Turani è incinta del suo primo bebè: pochissime ore fa, ha condiviso un vero e proprio video inedito: l’ha scoperto proprio così.

Paola Turani è incinta. Proprio più di ventiquattro ore fa, l’influencer ha annunciato di essere in attesa del suo primo bebè. Al momento, come ampiamente raccontato in un nostro recentissimo articolo, non è stato affatto svelato il suo sesso. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, la notizia è talmente fantastica che la Turani non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori. Ed anche loro, com’è giusto che sia, non hanno perso occasione di poterle dimostrare, anche in questo caso, tutto il loro affetto. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, Paola ha voluto condividere un altro pezzetto di questo fantastico momento. Pubblicando, quindi, il video di quando l’influencer, rinchiusa in bagno, ha scoperto di essere incinta. Un momento davvero fantastico, da come si può chiaramente comprendere. E che l’influencer ha descritto con delle parole davvero da brividi. Ecco tutti i dettagli.

Paola Turani è incinta, il video inedito: parole da brividi

Risale proprio a pochissime ore fa, il video inedito in cui Paola Turani mostra il momento esatto in cui scopre di essere incinta. ‘Era il 26 gennaio, avevo un ritardo di sei giorni e mai come in quel mese stavo aspettando l’arrivo del ciclo’, inizia a scrivere l’influencer a corredo di questo breve video che la vede rinchiusa in bagno in attesa dell’esito del test di gravidanza. ‘Quei minuti che sembravano infiniti e poi il risultato’, ha continuato a dire. Raccontando, quindi, la sua emozione nel leggere sullo schermo ‘3+’. Un momento davvero fantastico, da come si può chiaramente intendere. Durante il quale, seppure inizialmente titubante, Paola Turani ha vissuto con grande emozione. ‘Poi ho iniziato a tremare e a piangere. Ininterrottamente. Che felicità!!’, ha scritto ancora la Turani. Spiegando, inoltre, dii non potere affatto fare a meno di condividere questa gioia con il suo pubblico. ‘Così felice che voglio rendere partecipi anche voi di questo bellissimo momento’, ha continuato.

‘Grazie vita, GRAZIE PER AVERMI FATTO PROVARE QUESTA GRANDE EMOZIONE’, ha concluso il suo post Instagram, Paola Turani. Tantissimi auguri!