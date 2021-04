Isola dei Famosi 1 aprile, ad inizio puntata Massimiliano Rosolino ha lanciato una importante comunicazione: riguarda il naufrago Paul Gascoigne, ecco cosa succede all’ex calciatore dopo l’infortunio.

E’ appena cominciata una nuova puntata de L’Isola dei Famosi questa sera di giovedì 1 aprile 2021. Ilary Blasi ha dato il via ad un nuovo appuntamento con il reality più amato dagli italiani. Il primo tema affrontato è stato ovviamente quello che riguarda Paul Gascoigne. L’ex calciatore e nuovo naufrago del reality ha dovuto abbandonare il programma per qualche giorno a causa di uno spiacevole infortunio alla spalla capitato durante una prova. Ad inizio puntata, questa sera di 1 aprile 2021, Massimiliano Rosolino, l’inviato speciale dell’Isola dei Famosi, ha dato un’importante comunicazione ad Ilary Blasi ed ai telespettatori del programma. C’entra proprio Paul.

Isola dei Famosi, comunicazione importante ad inizio puntata: riguarda Paul Gascoigne

Non appena cominciata la puntata de L’isola dei Famosi questa sera di 1 aprile 2021 si è parlato di Paul Gascoigne. L’ex calciatore naufrago del reality ha dovuto abbandonare l’Isola a causa di un brutto infortunio alla spalla: durante una prova si è fatto male ed è stato costretto ad allontanarsi dall’Isola. Come sta oggi? Ritorna a far parte del gioco? La risposta è sì!

Non appena iniziata la diretta, Ilary ha aperto subito il collegamento con la palapa per dare la parola a Massimiliano Rosolino. L’inviato dall’Isola ha dato una importante comunicazione riguardo Gascoigne. “Per Paul sono stati giorni intensi, ha preso una botte più forte di quanto noi immaginassimo. Nessuno però può mettere in panchina Paul Gascoigne” sono le parole di Rosolino: non appena ha finito di parlare, Paul ha fatto il suo ingresso ed ha raggiunto i suoi compagni d’avventura. Per lui ci saranno però due regole, due attenzioi: “Non potrà partecipare ai giochi e dormirà su una brandina“.

Il naufrago, ex calciatore, torna così a far parte del gruppo e torna in gioco, nonostante il suo braccio sia ancora fasciato.