Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi andranno a Temptation Island? La risposta dell’ex gieffina non lascia spazio a dubbi.

Procede a gonfie vele la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti all’interno della casa del GF Vip 5 e da una semplice amicizia è nato un grande amore. Che cresce ogni giorno di più. Anche a telecamere sempre, la coppia si mostra più unita ed innamorata che mai. E, in occasione del compleanno di Giulia, i due hanno deciso di fare la loro prima diretta con i fan, da quando sono usciti dalla casa. Un diretta super seguita dai tantissimi sostenitori dei Prelemi, che hanno riempito di complimenti i loro beniamini. Ma anche di domande! Tra le tante richieste, c’è chi ha chiesto alla coppia se parteciperà alla prossima edizione di Temptation Island. La voce della loro possibile partecipazione, infatti, sta facendo il giro del web nelle ultime ore. Ebbene, a rispondere è stata Giulia. Ecco cosa ha detto.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi andranno a Temptation Island? L’influencer italo persiana risponde così

Una giornata magica per Giulia Salemi. La bellissima influencer italo persiana oggi, 1 aprile compie, 28 anni e, allo scoccare della mezzanotte, ha ricevuto una sorpresa da brividi dal suo Pierpaolo. Che ha raggiunto questa sera a Roma per festeggiare insieme il primo compleanno. Prima della cena, però, la coppia ha fatto una diretta con i fan, con i quali hanno interagito per circa un’oretta. Una diretta ricca di risate e coccole: Pierpaolo e Giulia sono più uniti che mai! Ma parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island? Il rumor è trapelano nelle ultime ore sul web e, durante la diretta, qualcuno lo ha chiesto proprio ai diretti interessati. A rispondere alla domanda è stata Giulia, che non si è lasciata andare a lunghi discorsi ma ha risposto con un semplice e secco “No“. Insomma, pare proprio che i Prelemi non abbiano alcuna intenzione di mettere alla prova il loro amore. Per la gioia dei fan, che preferiscono che la coppia si viva il loro amore lontano dai riflettori. Ecco alcuni commenti apparsi sui social nelle scorse ore:

Anche perché, entrambi ammettono di essere piuttosto gelosi, in particolare Pierpaolo!. E voi, cosa pensate di questa coppia nata al GF Vip 5? Vi piacciono insieme?