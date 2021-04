Striscia la notizia ha pubblicato un nuovo video sui canali social: si tratta di un ‘fuori onda’ davvero clamoroso. Ecco di che si tratta!

Il programma televisivo Striscia La Notizia, ideato da Antonio Ricci, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5: sapete che è uno dei più longevi della tv? La prima puntata andò in onda nel 1989! Il varietà prevede, come tutti sanno, la presenza di due veline: dalla stagione 2017/2018 le due incantevoli donne che rivestono questo ruolo sono Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. E’ proprio di loro due che vi parliamo! Pochi minuti fa Striscia La Notizia ha pubblicato un fuori onda davvero clamoroso! “Lite durante le prove”: così scrivono come didascalia al post. Cosa è successo realmente? Vi sveliamo tutto!

Striscia la Notizia, “Lite durante le prove”: spunta il video del ‘fuori onda’, cos’è successo

Il profilo Instagram di Striscia La Notizia ha pubblicato nelle ultime ore un post davvero clamoroso. Si tratta di un ‘fuori onda’: durante le prove, Shaila e Mikaela non riescono ad andare a tempo di musica. Finita la musica, la coreografa inizia a sbottare contro le due ragazze: “Due ore stamattina, non esiste!“. Le due veline cominciano a battibeccare. La lite si fa piuttosto accesa e così entrambe decidono di abbandonare lo studio! “Lite durante le prove…Speriamo che queste cose non accadano più tra le nostre veline” si legge come didascalia al post. La verità è però un’altra! Si tratta di un pesce d’aprile!

A fine video infatti si vedono le due veline correre nello studio urlando ‘Pesce d’aprile’! La tradizione è seguita in diversi paesi del mondo e consiste nella realizzazione di scherzi da mettere in atto proprio il 1 aprile!

Nulla di vero dunque: le due veline non hanno litigato! Si è trattato di uno scherzo ai danni degli assistenti di studio che al momento della lite sono rimasti piuttosto allibiti.