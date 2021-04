Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga realmente faranno parte della nuova edizione di Temptation Island? Cosa hanno dichiarato nello specifico.

Sono trascorse pochissime settimane da quando la quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Tommaso Zorzi, eppure alcuni dei suoi protagonisti fanno ancora tanto parlare di sé. Non stiamo parlando soltanto del vincitore del reality, attualmente sul piccolo schermo nelle vesti di opinionista a L’Isola dei Famosi, ma anche di Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga. I due, lo sappiamo benissimo, si sono conosciuti all’interno della casa di Cinecittà. E, seppure l’attrice siciliana avesse una relazione alle spalle, hanno confessato di provare un interesse reciproco. E di lasciarsi andare. Da quel momento, sono passati pochissimi mesi, eppure Andrea e Rosalinda sembrerebbero essere più affiatati che mai. E ce lo confermano, ad esempio, i momenti di vita quotidiana che, spesso e volentieri, i due piccioncini condividono sul loro canale social ufficiale. Insomma, il loro amore sembrerebbe essere saldo e forte. Temptation Island potrebbe metterlo a rischio? Si, avete letto proprio bene: in queste ultime ore, si parla proprio di loro come probabile coppia per la prossima edizione del docu-reality. È davvero così? Scopriamo cosa hanno detto a ‘Casa chi”.

Temptation Island, Rosalinda ed Andrea nel cast? Adesso non ci sono più dubbi

Siamo in prossimità dell’estate. E, si sa benissimo, con l’arrivo della bella stagione si attende l’inizio anche di Temptation Island. Mancano pochissimi mesi alla nuova edizione, eppure non si vede l’ora di scoprire quali saranno le nuove coppie che metteranno alla prova il loro amore. In queste ultime ore, come raccontato anche in un nostro recente articolo, è spuntato il nome di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò come ipotetici concorrenti. È davvero così? Sappiamo benissimo che la loro è una coppia che è nata sotto i riflettori. E che, quindi, non avrebbe alcun problema a proseguirla in questo modo. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip parteciperanno realmente alla nuova edizione del docu-reality delle coppie? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio sono stati i diretti interessati. Nel corso del loro collegamento a ‘Casa Chi’, i due piccioncini hanno proprio ricevuto la domanda riguardante questo argomento. E, con la loro solita spontaneità e schiettezza, non hanno affatto potuto fare a meno di svelare come stanno le cose. ‘Lo guarderemo da casa’, inizia a dire Rosalinda. Continuando poi a dire che la loro storia è iniziata da poco. E che proprio per questo motivo non si sentono di prendere parte a questo programma. ‘Mi sembra prematuro. Adesso no, non saremo in questa edizione. È troppo presto’, ha detto ancora l’attrice siciliana. Andrea, invece, dice: ‘Due volte no, basta’, facendo riferimento a quando ha preso parte con Alessandra Sgolastra.

Vi sarebbe piaciuti vederli a Temptation Island? A noi, si!