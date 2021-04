Un passo dal cielo 6, cambio location: dove sono state girate le riprese

Cambio location per Un passo dal cielo 6: di seguito vi diciamo dove sono state girate le riprese della serie televisiva

Un passo dal cielo è una serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 dal 2011. La serie è incentrata per le prime tre stagioni sulla vita di Pietro Thiene, personaggio interpretato da Terence Hill, comandante di squadra del Corpo forestale di San Candido, in Trentino-Alto Adige. Dalla quarta stagione, invece, Thiene viene sostituito dal nuovo comandante Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti. La serie ha sempre avuto un ottimo seguito su Rai Uno, giungendo alla sesta stagione. Quest’anno, oltre all’aggiunta del sottotitolo “I guardiani“, è stata cambiata la location. Di seguito vi forniamo maggiori dettagli.

Un passo dal cielo 6, cambia la location: dove sono state girate le riprese

Nonostante le vicende della serie siano incentrate a San Candido, nella provincia autonoma di Bolzano, la maggio parte delle scene sono sempre state girate a Braies, nei pressi dell’omonimo lago e nei territori vicini del parco naturale Fanes – Sennes e Braies. Altre scene sono state registrate a Dobbiaco, presso la sua stazione ferroviaria e attorno al suo lago, nel territorio comunale di Villabassa, a Merano, nelle dolomiti di Sesto in val Fiscalina e ai prati della Croda Rossa di Sesto. Dalla sesta stagione, però, cambia la location della serie televisiva. Le riprese, infatti, si sono spostate in Veneto, vicino al lago Misurina, nei pressi di Belluno. “Ce ne andiamo con la morte nel cuore” – ha dichiarato la casa di produzione della serie tv – “Siamo stati lì tanti anni, siamo stati bene, abbiamo lavorato bene, ormai ci sentivamo di casa”.

La trama

I protagonisti della serie tv sono stati trasferiti a San Vito di Cadore, in una bella e comoda stazione di polizia. Francesco Neri, invece, vive in una baita a picco sulle montagne delle Cinque Torri, isolato da tutto e da tutti. Sua moglie, Emma, se n’è andata a causa di un aneurisma cerebrale. Il protagonista adesso ha come unico obiettivo quello di portare un branco di lupi in Slovenia, coronando il sogno della sua Emma. Qualcosa, però, cambia i suoi piani: nel bosco millenario che punteggia la vallata è stato trovato del nichel e le scavatrici lo stanno sventrando. Francesco non può rimanere indifferente. Imprevisti e colpi di scena si susseguiranno nella sesta stagione di Un passo dal cielo.