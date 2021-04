Pochissime ore fa, Alessandra Amoroso ha condiviso uno splendido annuncio a sorpresa con i suoi fan: notizia fantastica, fan pazzi di gioia.

Era l’annuncio che tanto aspettavamo e speravamo. E, finalmente, è arrivato. A renderlo ufficiale, pensate, è stata proprio la diretta interessata. Proprio qualche ora fa, la bellissima Alessandra Amoroso non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi numerosi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Una notizia davvero fantastica, c’è da ammetterlo. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione da parte dei suoi sostenitori. Alessandra Amoroso, lo sappiamo benissimo, è una di quelle voci del panorama artistico italiano amatissima ed apprezzatissima. Ed è proprio per questo motivo che una notizia del genere non poteva che essere accolta positivamente dal suo pubblico. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Vi diamo una piccola anticipazione, però: Sandrina sta tornando. ‘Presto fuori’, scrive Alessandra Amoroso a conclusione di questo post che anticipa l’arrivo di qualcosa davvero di straordinario. Volete sapere ulteriori dettagli? Scopriamoli insieme!

Alessandra Amoroso, annuncio a sorpresa: ‘Presto fuori’, fan pazzi di gioia

Carissimi fan di Alessandra Amoroso, siete pronti ad una fantastica sorpresa in arrivo? Si, avete letto proprio bene: pochissime ore fa, l’ex vincitrice di Amici ha voluto condividere con i suoi sostenitori uno splendida novità. Al momento, purtroppo, non possiamo svelarvi niente di più. Anche perché, ve lo anticipiamo, è stata la diretta interessata a non scendere affatto nei dettagli. Quello che, però, conta sapere è che si tratta di una notizia davvero fantastica. E che, in un vero e proprio batter baleno, tutti i suoi sostenitori sono andati visibilmente in visibilio. E, diciamoci la verità, di fronte ad una notizia del genere, la reazione non poteva affatto essere differente. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? In queste ultime settimane, lo sappiamo benissimo, stiamo ascoltando la sua voce, insieme a quella di Emma Marrone, in tutte le radio italiane con il singolo ‘Pezzo di cuore’. Cosa dobbiamo aspettarci adesso, però? Purtroppo, non ne sappiamo molto. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe essere in arrivo qualcosa davvero di straordinario. Al quale, tra l’altro, Alessandra Amoroso ha lavorato in questo ultimo anno in compagnia di persone davvero speciale. ‘Un anno fa ho avuto modo di esprimermi tramite la scrittura e di raccontarmi attraverso la mia arte, ma poi ho dovuto rinchiudere nel cassetto’, inizia così il post di Alessandra Amoroso, che annuncia la novità in arrivo. ‘Piuma è il mio racconto per voi di questa mia vita fatta di amore e musica. Piuma presto fuori’, conclude la cantante salentina.

Cosa sarà, quindi? Un album, un singolo o molto altro ancora? Al momento, non sappiamo nulla! Una cosa, però, è certa: sarà una novità davvero grandiosa!