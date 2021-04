Al settimanale Grazia, Alessandra Mastronardi chiarisce i rumors circolati negli ultimi mesi su una presunta data di nozze con il compagno.

Avevano iniziato a circolare mesi fa alcune voci circa una presunta data di matrimonio tra l’attrice Alessandra Mastronardi ed il suo compagno, l’attore scozzese Ross McCall. Secondo tali rumors, la bella e brava protagonista della storica fiction ‘I Cesaroni’ avrebbe fissato la data del fatidico giorno per l’estate di quest’anno. Ebbene, è la stessa Mastronardi a smentire questo gossip: intervistata dalla rivista Grazia, l’attrice ha finalmente fatto chiarezza e rivelato tutta la verità. Da quattro anni è felicemente in coppia con il collega ed il loro amore sembra procedere a gonfie vele, tanto che la bella napoletana si è stabilita a Londra per stargli accanto. Nella capitale inglese, Alessandra si era trasferita precedentemente per il suo ex fidanzato, Liam MacMahon. Scopriamo quindi le sue dichiarazioni su queste presunte nozze.

Alessandra Mastronardi, la verità sul presunto matrimonio: le sue dichiarazioni

A quanto pare, la coppia non avrebbe deciso una data di matrimonio. L’attrice ha chiarito al settimanale Grazia quanto si era vociferato al riguardo. “Non so da dove sia nata questa voce sul web. Un anno fa non avevamo ancora l’idea delle nozze. Ora ci piacerebbe ma non sappiamo quando: con il Covid è tutto complicato”, ha detto. Inoltre, essendo il suo compagno scozzese, la cerimonia coinvolgerebbe invitati da più parti del mondo e, con una pandemia in corso, il progetto non è affatto facile da realizzare. “Prima che succeda passerà del tempo”, fa sapere la Mastronardi che da tempo vediamo con un fantastico anello al dito. L’attrice ha ammesso che si tratta di un anello di fidanzamento a tutti gli effetti.

Quindi il matrimonio sicuramente è tra le intenzioni della coppia, ma al momento non c’è nessuna notizia concreta, staremo a vedere. Il nostro augurio, ovviamente, è quello di poter realizzare al più presto questo sogno.