Isola dei famosi, Andrea Cerioli: “Voglio diventare papà”, la reazione in diretta della fidanzata Arianna Cirrincione non passa inosservata.

Nella puntata di ieri de L’Isola dei famosi, abbiamo avuto modo di assistere a vari momenti che hanno contornato l’atmosfera. Diversi scontri hanno animato la diretta, sembra, infatti, che tra Daniela Martani e Gilles Rocca, non ci sia una certa tranquillità. La donna dopo aver sentito dalle parole dell’attore di essere ‘permalosa’, ha risposto porgendo l’attenzione sul cibo. A quel punto, sono intervenuti anche gli altri naufraghi per chiarire la situazione. Ma un momento emozionante ha colpito il pubblico, abbiamo avuto modo di guardare con amorevole commozione, un video di Andrea Cerioli in cui ha manifestato apertamente il suo desiderio di diventare padre: ma la reazione di Arianna Cirrioncione non è passata inosservata.

Andrea Cerioli: “E’ il mio più grande sogno”, la reazione di Arianna non passa inosservata

L’Isola dei famosi continua a riscuotere un certo successo, e questo è ovviamente dovuto non solo ai naufraghi che riescono ‘indirettamente’ a creare le dinamiche giuste, ma anche alla conduttrice, che con la sua personalità schietta e spumeggiante, piace proprio a tutti. Non da meno gli opinionisti: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono davvero amatissimi. Ebbene, nella diretta appena terminata, c’è stato un momento emozionante, che ha colpito il pubblico, e i telespettatori. Al centro dell’attenzione Andrea Cerioli. L’ex tronista in una videoclip mostrata, ha manifestato il suo desiderio di diventare papà: “Diventare papà è il mio più grande sogno. Io ho 31 anni, lei ne ha 26, gliel’ho detto apertamente. Preferirei una bambina, sarò il classico padre che si compra. Vorrei poter essere per mio figlio quello che è stata per me mia madre“.

Dopo aver visto il filmato, il naufrago ha espresso alla conduttrice questo suo più grande sogno. La fidanzata di Cerioli, Arianna Cirrioncione, presente in studio, ha preso del tempo, cercando, sembrerebbe di tergiversare sulla questione riportata al momento: “Ne abbiamo parlato spesso, ma non ci piace programmare”. In seguito, ha poi parlato ad Andrea, esortandolo a tirare fuori la sua parte solare e divertente, che non è ancora uscita.