Andrea Cerioli, lo sfogo della fidanzata Arianna dopo la puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi: “Non ho bisogno di fare sviolinate”.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è entrata ormai nel vivo. Il reality ambientato in Honduras sta appassionando milioni di telespettatori, curiosi di seguire le avventure dei naufraghi. Tra prove di resistenza e nomination infuocate, il clima sull’isola è davvero incandescente. E, ieri sera, è andata in onda una nuova puntata in prima serata, condotta come sempre da Ilary Blasi. Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, a partire dalla reunion di Fariba e Ubaldo col resto del gruppo. Gruppo in cui da qualche puntata fa parte anche Andrea Cerioli, uno degli ultimi naufraghi ad approdare nel reality. Nel corso della puntata di ieri, l’ex di Uomini e Donne ha avuto la possibilità di parlare con la sua fidanzata Arianna Cirrincione, ospite in studio. Una breve chiacchierata, durante la quale Arianna ha fatto sentire il suo supporto ad Andrea. Qualche ora fa, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci ha tenuto a fare delle precisazioni. Ecco il messaggio apparso su Instagram.

Andrea Cerioli, lo sfogo della fidanzata Arianna Cirrincione dopo la puntata: “Sono certa che lui abbia perfettamente colto”

Tra le coppie nate a Uomini e Donne, quella formata da Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione è una delle più amate di sempre. Un amore puro, esploso quasi all’inizio del percorso sul trono di Andrea, che preferì lasciare il programma in anticipo e seguire il cuore. Un amore che prosegue a gonfie vele, come abbiamo visto anche ieri, durante la puntata de L’Isola dei famosi. Tra gli ospiti in studio, infatti, c’era proprio Arianna, che ha potuto collegarsi col suo fidanzato, uno dei naufraghi in Honduras. A quanto pare, però, l’intervento di Arianna non ha convinto tutti. Poche ore fa, infatti, la Cirrincione ha scritto un messaggio nelle sue stories Instagram, parlando proprio della puntata di ieri. “Ci tenevo a dire a chi pensa che io non abbia sostenuto Andrea che non è assolutamente così!”, scrive Arianna. Ecco il suo messaggio completo:

Arianna spiega di aver voluto dare una scossa al suo fidanzato, spronandolo a tirar fuori il carattere: “Sono certa che lui abbia colto perfettamente.” E voi, avete seguito la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi?