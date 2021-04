Domani a Verissimo l’attrice Anna Mazzamauro, diventata famosa grazie al ruolo della signorina Silvani: chi è l’ex marito e quanti figli ha?

Chi non ricorda la mitica signorina Silvani nei tanti film di Paolo Villaggio nei panni del leggendario personaggio di Fantozzi? L’attrice che vestiva i panni di questo iconico personaggio è, come tutti sanno, la bravissima Anna Mazzamauro. Nata a Roma il 1 dicembre del 1938, ha iniziato a recitare verso la fine degli anni Sessanta, periodo in cui aprì anche un piccolo teatro. Quest’ultimo fu distrutto da un incendio e proprio dopo questo incidente Anna debuttò al cinema, nel film “Pronto… c’è una Giuliana per te”, del regista Massimo Franciosa. Sarà però la saga di Fantozzi a darle il massimo della popolarità. Tra l’altro, inizialmente la Mazzamauro si presentò ai provini per un altro ruolo, quello della moglie del buffo ragioniere, Pina. Ma cosa sappiamo della vita privata dell’attrice? E’ sposata, ha figli? Scopriamolo!

Anna Mazzamauro, chi è l’uomo con cui è stata sposata: l’attrice ha avuto dei figli?

Come anticipato, dapprima la Mazzamauro avrebbe dovuto vestire i panni del personaggio di Pina, ma nel programma Oggi è un altro giorno raccontò come ottenne invece la parte della signorina Silvani. Pare che c’entri Federico Fellini: proprio così, Anna in passato faceva la doppiatrice ed il famoso regista cercò nella società di doppiaggio dove lavorava, una doppiatrice per una signora anziana nel suo film ‘Roma’. Il provino non fu superato, ma l’aiuto regista di Fellini si ricordò di lei durante i casting per Fantozzi. L’attrice è stata sposata con Bartolomeo Scavia, conosciuto come ‘Mimmo’, uno scenografo e costumista. I due hanno avuto una figlia, Guendalina. A Vanity Fair, Anna Mazzamauro aveva raccontato: “Io ho una figlia soltanto. Mi è riuscita così bene che non ho osato farne un’altra”.

E voi conoscevate questi dettagli sulla vita personale della simpaticissima attrice?