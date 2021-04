Anticipazioni Uomini e donne, nella puntata di venerdì 2 aprile ci sarà un vero colpo di scena, infatti, Gemma è uscita con Nicola Vivarelli.

A breve andrà in onda una nuova puntata del seguitissimo programma Uomini e donne, che ogni volta, ci accompagna per qualche ora nel pomeriggio. Come abbiamo potuto assistere nella puntata precedente, sono giunte in trasmissione due donne, per poter corteggiare Nicola Vivarelli. Il ragazzo, però, ha deciso di non farle restare, ed in studio, sono sorti alcuni confronti al riguardo, che hanno preso in causa anche Gemma Galgani. Come sappiamo, la dama del trono over, in passato, è uscita con il giovane cavaliere , senza alcun proseguo. Nella puntata che vedremo oggi, venerdì 2 aprile, al centro dell’attenzione ancora lei, Gemma Galgani: ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e donne, puntata di venerdì 2 aprile: Gemma al centro dello studio

Uomini e donne è un programma che da anni riscontra un certo seguito da parte del pubblico, che si mostra sempre più conquistato e preso dalle vicende che circondano i protagonisti della trasmissione. Ebbene, oggi, venerdì 2 aprile, secondo le anticipazioni, nella nuova puntata, dovrebbe esserci al centro dello studio la dama torinese, ovvero Gemma Galgani. In questi giorni, la dama ha avuto alcune discussioni, e dopo tali polemiche, ha preso una decisione che lascia tutti perplessi. A quanto pare, Gemma è uscita con Nicola Vivarelli, ma in questo caso, si tratta, come da loro confermato in studio, soltanto di un incontro fra amici. Un modo per poter chiarire quanto avvenuto in passato. Ma la Galgani, la sera prima, è uscita con Roberto, che ha avviato la conoscenza anche con Isabella. Purtroppo, per la dama torinese ci sarà una brutta batosta. L’uomo confesserà in studio di poter provare per lei solo amicizia. A questo punto, Gemma resta molto male.

Ancora una volta, l’attenzione verrà posta su uno scontro fra Tina Cipollari e Gemma Galgani, che sono spesse volte in totale disaccordo.