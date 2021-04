Ciao Darwin è uno dei programmi più amati ed apprezzati della televisione italiana, ma sapete quando è andata in onda la prima puntata?

Siete pronti ad un Venerdì sera esplosivo? Se da una parte per questa settimana il pubblico italiano è stato privato del classico appuntamento con Serena Rossi e la sua trasmissione ‘La Canzone Segreta’, dall’altra parte continua ad essere imperdibile quello con Ciao Darwin. A distanza di pochissimi anni dalla messa in onda dell’ottava stagione e delle sue repliche, Mediaset ha pensato bene di far rivivere ai suoi telespettatori i momenti cult del programma di Paolo Bonolis. E così, tra sfide antitetiche, la bellezza di Madre Natura o, addirittura, di Padre Natura, prove coraggiose e molto altro ancora, il pubblico italiano ha la possibilità di trascorrere un Venerdì sera all’insegna del divertimento e delle risate. E, diciamoci la verità, dati i tempi che corrono, tutti noi abbiamo bisogno di divertirci, vero? Ecco, ma in attesa di scoprire cosa ci riserverà questa nuova puntata di Ciao Darwin a grande richiesta, siete curiosi di sapere quando è andata in onda prima puntata in assoluto? Sappiamo che la trasmissione è giunta alla sua ottava edizione, ma quando è andato in onda la prima volta?

Ciao Darwin, ricordate quando è andata in onda la prima puntata? Sono passati anni

Una cosa è certa: Ciao Darwin è uno dei programmi secolari di Mediaset. Attualmente in onda con le repliche dei momenti cult, lo show televisivo condotto da Paolo Bonolis continua a conquistare e ad incantare tutti i suoi telespettatori. Sarà per la ‘freschezza’ degli argomenti, sarà per il divertimento che tutti i suoi protagonisti sono soliti regalarci, fatto sta che tutte le edizioni di Ciao Darwin registrano un successo davvero assoluto. L’ultima edizione, è vero, è andata in onda nel 2019. Ma tutti gli appuntamenti che ne sono seguiti nel corso degli anni, diciamoci la verità, non hanno affatto deluso le aspettative dei suoi telespettatori. La domanda, però, a questo punto sorge spontanea: recentemente abbiamo visto l’edizione ‘terre desolate’, ma quando è andata in onda la prima puntata del programma? O, per meglio dire, quando è stato trasmesso per la prima volta in assoluto lo show condotto da Paolo Bonolis? Siete proprio curiosi di saperlo? State tranquilli: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la primissima puntata di Ciao Darwin sia andata in onda esattamente il 3 Ottobre del 1998. E che sia nato da un’idea del conduttore stesso del programma e l’autore milanese Stefano Magnaghi. Dopo quella puntata, il programma ha letteralmente preso il volo. E non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

