Attraverso un tweet, Cristiano Malgiglio si è mostrato ai suoi sostenitori addolorato per la scomparsa di un suo caro amico: cos’è successo.

Un messaggio intensissimo, quello che, pochissime ore fa, Cristiano Malgioglio ha condiviso sul suo canale Twitter ufficiale. Visibilmente addolorato, il simpaticissimo cantante non ha affatto potuto fare a meno di esprimere tutta la sua tristezza dopo aver appreso la scomparsa di un suo caro amico. Sappiamo benissimo che il buon Malgioglio non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quanto gli accade. È proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia, non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico il suo dolore. Non è un caso, infatti, se le parole che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha utilizzato in questo messaggio sono ricche e cariche di dolore. E che, soprattutto, ci fanno chiaramente comprendere come il buon Malgioglio fosse particolarmente legato e provasse una profonda stima nei confronti del suo amico. Scopriamo insieme cos’è esattamente successo.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Cristiano Malgioglio addolorato: ‘Una perdita per la musica’, cos’è successo

Risale a pochissime ore fa il messaggio addolorato che Cristiano Malgioglio ha scritto per la scomparsa di un suo carissimo amico. ‘Una perdita per la musica’, ha scritto il cantautore per condividere con il suo pubblico la dipartita di Patrick Juvet. All’età di 70 anni, il cantante svizzero è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento a Barcellona. Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha profondamente addolorato tutti. Compreso Cristiano Malgioglio. Che, come dicevamo precedentemente, non ha affatto potuto fare a meno di esprimere tutto il suo dolore per la sua scomparsa. Anche perché, come sottolineato dal diretto interessato, sembrerebbe che tra di loro ci sia stato un rapporto di collaborazione. ‘Mi ricordo quando mi aveva scelto per scrivere alcuni testi in italiano di alcuni suoi brani di successo’, scrive Cristiano Malgioglio su twitter.

Un messaggio pieno di dolore, c’è da ammetterlo. E chi è che non lo scriverebbe di fronte a tale notizia?