Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, Emma Marrone ha mostrato una foto di sé da piccolissima: com’era.

È la vera e propria regina di Instagram, Emma Marrone. Cantante di successo, l’ex vincitrice di Amici è seguitissima ed amatissima anche sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, infatti, la bellissima e simpaticissima salentina si diletta a condividere ogni cosa con il suo amato pubblico social. Alcune settimane fa, ad esempio, proprio nel giorno della festa del papà, la Marrone ha condiviso diverse Instagram Stories mirate a sottolineare la straordinarietà di suo padre. Poco tempo fa, invece, Emma ha voluto condividere una foto di sé da piccolissima. Non è assolutamente la prima volta che lo fa, avete pienamente ragione! Questa qui, però, merita assolutamente di essere presa in considerazione. Anche perché, vi assicuriamo, è di una dolcezza davvero impressionante. ‘Mi sblocco un ricordo. Piovono polpette’, scrive Emma Marrone a corredo di questa deliziosissima immagine. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme. Vi anticipiamo, però: è un’immagine davvero al miele!

Emma Marrone da piccolissima, lo scatto tenerissimo del passato: che dolcezza!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Emma Marrone sa sempre come incantare i suoi numerosi sostenitori. Lo ha fatto anche pochissimo tempo fa. Quando, come dicevamo precedentemente, la cantante salentina ha voluto condividere una foto di sé da piccolissima. Uno scatto appartenente al passato, da come si può chiaramente comprendere. E che ugualmente ha scatenato l’immediata reazione da parte dei suoi sostenitori. Non è un caso, infatti, se, in un vero e proprio batter baleno, la foto in questione ha fatto incantare davvero tutti. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete pronti a scoprirlo? State tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, lo scatto è davvero dolcissimo. Dateci un po’ un’occhiata molto più da vicino, ne resterete esterrefatti!

Eccola qui, Emma Marrona da piccolissima! Uno scatto del passato, bisogna ammetterlo, davvero tenerissima e strepitosa. E che, soprattutto, sottolinea al massimo l’immensa dolcezza della cantante. Avreste detto fosse lei?