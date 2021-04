Iconica serie tv che ha segnato una generazione di adolescenti, parliamo di Gossip Girl: ricordate “Blair”, com’è diventata oggi l’attrice che la interpretava, Leighton Meester?

Gossip Girl è stata una serie iconica andata in onda a partire dal 2007, che a segnato e appassionato non solo gli adolescenti, ma anche gli adulti. Le vite frenetiche, incredibili e lussuose dei giovani rampolli dell’Upper East Side, le loro storie d’amore e gli intricati segreti e cospirazioni di cui erano protagonisti sono senza dubbio indimenticabili. A tenere alta la curiosità, fino alla fine della serie, il mistero legato all’identità di “Gossip Girl”, svelata nell’ultimissima puntata. Tra i personaggi che sono passati alla storia con Gossip Girl troviamo senza dubbio “Blair”, ape regina sempre in competizione con la migliore amica (talvolta nemica) Serena. Come dimenticare la sua tormentata storia d’amore con Chuck Bass? Vi siete mai chiesti come sia diventata, a distanza di anni, Leighton Meester, l’attrice che interpretava “Blair” in Gossip Girl? Scopriamolo!

Leighton Meester: com’è diventata oggi “Blair” di Gossip Girl

Sempre bellissima, ha sfoggiato in “Gossip Girl” look iconici e straordinari. Leighton Meester, classe 1986, non era nuova allo spettacolo quando è approdata nella celebre serie tv. Aveva, infatti, preso parte a molte produzioni di grande successo, come “Settimo Cielo”, “Veronica Mars”, “Law e Order”, “Dr House”. Dopo aver interpretato Blair, la talentuosa attrice si è dedicata anche al cinema, dimostrando di possedere un talento davvero straordinario. Forse non tutti lo sanno, ma Leighton Meester è anche una cantante! Oggi, la splendida attrice è felicemente sposata con Adam Brody, indimenticabile “Seth” di “O.C.”, il loro matrimonio è stato celebrato nel 2014. La coppia ha avuto due figli, una bambina, nata nel 2015 e un maschietto, nel 2020. Siete curiosi di scoprire com’è oggi Leighton Meester? Ecco di seguito uno scatto direttamente dal suo profilo Instagram!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leighton Meester (@itsmeleighton)

Non trovate che sia sempre uno splendore? L’attrice è ancora oggi un volto celebre e amatissimo di Hollywood e continua a riscuotere un grande e meritato successo!