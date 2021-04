Per la sesta puntata de L’isola dei famosi, Ilary Blasi ha sfoggiato un look composto da giacca e pantaloni in nero: sapete il prezzo?

Attendavamo con ansia la sesta puntata de L’Isola dei Famosi. E, sia chiaro: non soltanto perché, a distanza di ben tre settimane dall’inizio dell’adventure reality, stiamo iniziando ad entrare nel vivo del gioco, ma anche perché non vedevamo l’ora di ammirare la bellezza di Ilary Blasi. È da quando è iniziata questa quindicesima edizione del programma che la padrona di casa, puntata dopo puntata, sta sfoggiando dei look davvero pazzeschi. Che siano completi ‘spezzati’ o elegantissimi e raffinati lunghi abiti, la conduttrice romana sta impressionando tutto il pubblico italiano per il suo immenso fascino. Lo ha fatto anche ieri sera, sapete? Si, avete letto proprio bene: nel corso della sesta puntata del reality, infatti, Ilary Blasi ha indossato un completo in nero, composto da giacca e pantaloni, scarpe esclusivamente in nero con dei tacchi davvero vertiginosi e, al di sotto della giacca, si è intravisto un top nero abbellito. Un look davvero spettacolare, c’è da ammetterlo. Ma sapete a quanto ammonta il prezzo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ilary Blasi, look total black a L’Isola dei Famosi: sapete il prezzo?

Così come Elettra Lamborghini, anche Ilary Blasi, come al solito, ha sfoggiato un look davvero pazzesco per la sesta puntata de L’isola dei Famosi. Con indosso un completo rigorosamente in nero, scarpe nere, gioielli abbinati al look e un’acconciatura davvero da urlo, la padrona di casa dell’adventure reality di Canale 5 si è mostrata in tutta la sua immensa bellezza. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il prezzo? È proprio questa la domanda che, senza alcun dubbio, vi siete fatti appena la conduttrice televisiva è entrata in studio ed ha mostrato il suo fascino. Ecco, ma siete curiosi di conoscere qualche piccolo dettaglio in più? Benissimo, ci pensiamo noi a farlo! Com’è nostro solito fare, infatti, vi aggiorneremo su tutto quello che occorre sapere sul look sfoggiato da Ilary Blasi nel corso della sesta puntata de L’Isola dei Famosi. Procediamo, però, con ordine. Da quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che i pantaloni, leggermente più larghi in basso, indossati abbiano un costo di 490 euro circa. E che, invece, la giacca modello oversize abbia un prezzo pari a 990 euro. Insomma, un prezzo davvero da urlo, questo è poco ma sicuro.

Cosa ci dite, però, voi? Vi è piaciuto il look di Ilary Blasi nel corso della sesta diretta de L’Isola dei Famosi? Oppure, magari la preferite con indosso lunghi abiti?