Tommaso Zorzi durante la puntata di ieri, de L’isola dei famosi ha voluto fare un saluto speciale: chi è Silvia.

Ieri sera, 1 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi, e come sempre, come siamo ormai abituati, i colpi di scena non mancano mai. Durante la diretta abbiamo avuto modo di assistere i vari scontri avvenuti tra i naufraghi, infatti, la fame ha iniziato a farsi sentire e tra i concorrenti in gioco sta creando molte tensioni. Anche gli opinionisti, in particolare Elettra Lamborghini ha voluto dire la sua, per quanto riguarda la vicenda che ha visto al centro dell’attenzione Miryea, dopo che Angela Melillo ‘ha dimenticato’ di darle la sua parte di cibo, ma la questione, per fortuna, si è conclusa nel migliore dei modi. Ma a colpire i telespettatori, ad inizio puntata è stato Tommaso Zorzi, che ha voluto fare un saluto speciale: chi è Silvia, la ragazza che Zorzi ha salutato.

Isola dei famosi, Tommaso Zorzi saluta ‘Silvia’ in diretta: chi è la ragazza

Una nuova puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi è appena terminata. Condotto da Ilary Blasi, sembra proprio che il reality abbia le carte giuste per riscontrare un certo successo. Nella diretta di ieri, non sono mancate le sorprese, con il ritorno di Brando Giorgi, e l’entrata in gioco, sulla playa, di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, insieme a Parasite Island. Ma, ad inizio diretta, a colpire i telespettatori, è stato Tommaso Zorzi, che ha voluto fare un saluto speciale: “Volevo salutare una ragazza speciale che si chiama Silvia, che ci guarda da casa. Ciao Silvia“. L’opinionista ha così aperto la puntata, con questo meraviglioso saluto. Ma esattamente, sapete chi è Silvia? Il web è subito scattato alla ricerca di questa ‘ragazza misteriosa’, ma è bastato semplicemente aver osservato bene le ultime movenze social di Tommaso, per capire che, in realtà, la ragazza citata in trasmissione è la figlia di Paolo Bonolis.

Sembrerebbe, infatti, che Silvia, figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, sia una fan di Tommaso. Infatti, qualche giorno fa, c’è stato un incontro in presenza dei genitori, e la Bruganelli aveva ripreso il momento, pubblicando le foto sui social. Il mistero è risolto, Silvia è proprio la figlia del noto conduttore.