Massimiliano Rosolino è l’inviato di questa edizione de L’Isola dei Famosi, sapete che è saltato fuori solo ora un retroscena inedito?

Una cosa è certa: l’edizione di quest’anno de L’isola dei Famosi è ricca di clamorose novità. A partire, quindi, dalla conduttrice. Che, per la prima volta in assoluto, risulta essere la bellissima Ilary Blasi. Fino all’inviato. Dopo diversi anni di militanza di Alvin e un anno con Stefano De Martino, le redini in mano dell’Honduras sono toccata al simpaticissimo Massimiliano Rosolino. Per niente ‘estraneo’ al mondo dei reality, l’ex nuotatore è stato scelto come ‘portavoce’ tra la padrona di casa e gli opinionisti e tutti i naufraghi. Sapete che, però, proprio su Massimiliano è spuntato un retroscena davvero inedito? Si, avete letto proprio bene: nel corso di una sua intervista a Novella 2000, la sua compagna si è lasciata andare ad una confessione davvero inedita in merito. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme nel dettaglio.

L’Isola dei Famosi, spunta un retroscena inedito su Massimiliano Rosolino: solo ora l’abbiamo saputo

È uno dei protagonisti indiscussi di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino. Sbarcato in Honduras nei panni di inviato, l’ex campione di nuoto sta conquistando tutti per la sua immensa simpatia. Sapete che, pero, il buon napoletano è stato contattato come concorrente? Si, avete letto proprio bene. Stando a quanto si apprende dalla recentissima intervista di Natalia Titova rilasciata a Novella 2000, sembrerebbe che Massimiliano Rosolino sia stato contattato, per ben due anni, per vestire i panni da concorrenti. Ma che lui, però, ha sempre declinato l’invito. ‘Aveva sempre rifiutato perché non voleva rovinare il suo fisico dopo tanti anni di sacrifici. Massimiliano tiene molto al suo sport, segue una dieta sana e sta attento a tutto’, ha detto la bella Titova. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Come sarà stata la sua reazione quando è stato contattato per fare l’inviato? Beh, la risposta è piuttosto scontata. ‘Era pieno di gioia. È un uomo molto dinamico, vive di nuove emozioni. Non poteva ricevere proposta più bella di questa’, ha concluso Natalia.

