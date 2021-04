Nel corso della sesta puntata de L’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli si è lasciato andare ad uno sfogo in diretta: cos’è successo.

La sesta puntata de L’Isola dei Famosi è andata in onda ieri, Giovedì 2 Aprile. E, come al solito, è stata letteralmente imperdibile. Ricca di colpi di scena, scontri in diretta e tantissime prove ricompensa, l’appuntamento ha saputo regalare dei momenti davvero incredibili. A partire, quindi, dal rientro di Paul Gascoigne, seppure con limitazioni. Fino al rientro in gioco di Brando Giorgi e all’ingresso di Fariba ed Ubaldo. Ma non è affatto finita qui. Una puntata particolarmente intensa ed emozionante è stata anche per Andrea Cerioli. Nel corso della diretta, infatti, non soltanto l’ex tronista ha avuto la possibilità di parlare con la sua fidanzata Arianna, dopo aver confessato di volere un figlio, ma si è lasciato anche andare ad uno sfogo con la padrona di casa. ‘Non sono adatto a fare questo tipo di reality’, ha detto Andrea, una volta chiamato per fare la sua nomination, alla bellissima Ilary Blasi. Ecco, ma perché? Perché, a distanza di una settimana dal suo ingresso, il bel Cerioli ha fatto quest’affermazione? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

L’Isola dei Famosi, lo sfogo di Andrea Cerioli in diretta: cos’è successo

Chiamato dalla padrona di casa de L’Isola dei Famosi per fare la sua nomination ‘segreta’, Andrea Cerioli non è riuscito affatto a contenersi. E si è lasciato andare ad un duro sfogo con la padrona di casa. Pochi istanti prima, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, l’ex tronista aveva avuto la possibilità di parlare con la sua fidanzata Arianna. E la giovane, proprio per supportare e confortare il suo compagno, lo ha invitato a viversi alla grande questa esperienza. Un incoraggiamento, quindi. Che, però, non è assolutamente passato inosservato alle orecchie di Cerioli. Che, prima di poter dare il nome del suo nominato, ha detto: ‘Conosco benissimo Arianna e se mi dice che sto facendo la figura del morto, e io so benissimo di non esserlo, vuol dire che probabilmente non sono adatto a fare questo tipo di reality’. A cosa si riferisce Andrea? La risposta è piuttosto semplice: alla sua sensibilità! In alcune clip, infatti, il giovanissimo Cerioli è stato mostrato in preda alle sue emozioni. ‘Il momento in cui piango può essere plateale e viene ripreso, una carezza no’, ha continuato a dire Andrea in diretta. Sottolineando, inoltre, di essere sempre solito a rincuorare i suoi compagni nel momento del bisogno e che questo, invece, non è mai stato fatto vedere.

‘Abbiamo visto che sei un ragazzo molto sensibile ma a parte la sensibilità avrai anche una personalità. Vediamo di tirarla fuori’, ha risposto Ilary Blasi alle parole di Andrea Cerioli. A farle eco, infine, c’è stato Tommaso Zorzi. ‘Pensa anche alle telecamere. Sei in televisione. Non è reato creare una dinamica sennò ti fai una vacanza su un’isola’, ha chiosato l’opinionista.