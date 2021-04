Maria De Filippi racconta il legame con i suoi ‘cagnoloni’: “Senza i miei cani non vivo, sono la mia famiglia”.

E’ sicuramente una delle conduttrici più amate ed apprezzate della televisione italiana, Maria De Filippi, in questi anni è stata al timone di numerose trasmissioni. Considerata la regina della tv, porta i suoi programmi sempre al successo. Negli ultimi tempi, ha ottenuto un seguito incredibile con la nuova edizione di C’è posta per te. Non da meno con Uomini e donne, il programma che da anni vede il timone della conduttrice. E ancora, Amici, che ogni anno ci avvolge con le esibizioni dei talenti, ballerini e cantanti, scelti. E proprio nella scuola più spiata d’Italia, che la presentatrice riesce sempre ad essere un grande supporto per i ragazzi. Come sappiamo, Maria ha un legame fortissimo con i suoi animaletti a quattro zampe, e molte volte, abbiamo avuto modo di vederla insieme con i suoi cagnoloni. La regina della tv ha raccontato quanto sia forte questo legame: “Senza i miei cani non vivo“.

“Senza i miei cani non vivo”, Maria De Filippi racconta il legame con i suoi animaletti a quattro zampe

Conduttrice televisiva, attiva in televisione dal 1992, Maria De Filippi non sbaglia un colpo. Quando ha iniziato a lavorare per Mediaset, per canale 5, ha consolidato la sua notorietà, ed oggi, il successo che la circonda non può assolutamente essere messo in dubbio. Sempre pronta a far parlare gli altri, ad aiutarli, e a mostrare il suo sostegno in tutte le sue seguitissime trasmissioni, ma a far parlare poco di sè. Come sappiamo, la conduttrice ha un legame davvero molto forte con i suoi animaletti a quattro zampe, e più volte ha manifestato questo suo profondo amore. Questo quanto confessato da Maria: “Il mio primo cane l’ho preso con mio padre, essendo lui cacciatore, lo faceva dormire in giardino, e io non riuscivo a dormire… senza i miei cani non vivo, sono la mia famiglia. Per loro divento medico e paziente, quando stanno male soffro da morire. Quando torno a casa dopo una giornata di lavoro, vedendoli in pace, provo un senso di serenità io stessa”.

Parole che arrivano dritte al cuore e che raccontano chiaramente l’amore che la bella conduttrice prova per i suoi cagnoloni. Un amore così grande, tanto da non riuscire a poter pensare di essere senza di loro. E quanti hanno provato nella propria vita questo sentimento così profondo? L’amore per gli animali è infinito!