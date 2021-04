Sarà domani a Verissimo Max Pezzali, voce inconfondibile dello storico gruppo degli 883: sapete cosa faceva prima di esordire nella musica?

La sua è una carriera trentennale, costellata da successi strepitosi in ambito musicale: stiamo parlando di Max Pezzali, all’anagrafe Massimo Pezzali, cantante pavese fondatore dei mitici 883 insieme all’amico conosciuto al liceo, Mauro Repetto. Dopo il 2004, anno dello scioglimento del gruppo, il cantautore ha spiccato il volo come solista pubblicando il suo primo album, “Il mondo insieme a te” e continuando a trionfare con decine di milioni di dischi venduti. Appassionato di fumetti (di cui è collezionista) e di moto, Max ha un figlio, Hilo, nato nel 2008 e avuto dall’ex moglie Martina Marinucci, dalla quale ha divorziato nel 2014. Ma sapete cosa faceva prima il famoso cantante di brani come “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” e “Sei un mito”? Si tratta di un lavoro molto lontano da quella che poi è stata la carriera di Max Pezzali.

Max Pezzali, nel passato del cantante anche un altro mestiere: cosa faceva prima

Di recente, Pezzali ha pubblicato anche un libro, “Max90 – La mia storia”, dove racconta quel decennio che lo rese tanto famoso. E di cose da raccontare ne ha certamente molte, vista la strepitosa carriera iniziata a partire da quegli anni. Nel passato di Pezzali però c’è anche una parentesi alquanto originale. Non tutti sanno che proviene da una famiglia di fiorai e prima di sfondare nel mondo delle sette note con il suo incredibile talento, ha lavorato come fioraio, l’avreste mai detto? Proprio così, l’artista che tutti conosciamo per i brani rimasti nella memoria collettiva per un periodo ha aiutato i suoi genitori in questa attività.

Dal 2019 è sposato con Debora Pelamatti, di origini bresciane: una vera esperta di moda, che cura anche una rubrica dedicata all’argomento e intitolata Lo Stile(tto) di Debby.