Lutto nel mondo del calcio: è morto Lee Collins a 32 anni, una tragica notizia arrivata dall’Inghilterra.

Dopo le notizie degli ultimi giorni, una nuova tragica notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nelle ultime ore, purtroppo, è morto alla giovane età di 32 anni Lee Collins, capitano dello Yeovil Town. La sua scomparsa è stata comunicata dal club di National League. Una triste nota che ha destato grande attenzione in tutto il mondo. Sono ore queste di profondissimo dolore. La formazione inglese ha annunciato la morte di Lee Collins nelle ultime ore.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Tragico lutto nel mondo del calcio: è venuto a mancare Lee Collins, all’età di 32 anni

Purtroppo, una notizia che ha già scosso tutto il mondo: è venuto a mancare Lee Collins, alla giovane età di 32 anni. La formazione inglese, ha annunciato la morte di Collins nelle ultime ore. Lo Yeovik Town ha perso il suo capitano, come comunicato nella nota che è stata poi diffusa esattamente dal club National League: “Tutti allo Yeovil Town Football Club sono in lutto per la perdita del capitano del club Lee Collins. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia, e a tutti i suoi amici. Chiediamo per questo il rispetto della privacy della famiglia. Non ci saranno ulteriori commenti adesso. La partita di domani con l’Altrincham è stata rinviata”, questo quanto riportato nella nota.

Collins era un grandissimo calciatore, in 15 anni di carriera, ben 470 partite era riuscito a mettere assieme da professionista. Un dolore profondo ha colpito il mondo del calcio, per aver perso un grandissimo calciatore, e una grandissima persona, venuto a mancare a soli 32 anni. Nelle ultime ore, profonda commozione è arrivata da parte di tutto il mondo, scosso da una notizia tanto dolorosa e devastante.