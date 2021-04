Un posto al sole, Marina Giordano tornerà? Nina Soldano rompe il silenzio sui social: ecco cosa ha svelato.

In questi mesi, ad Un posto al sole, siamo stati colpiti maggiormente dall’uscita di scena di Marina Giordano, personaggio che interpreta l’attrice Nina Soldano. Come sappiamo, la Giordano è partita, insieme a Fabrizio, lasciando a Roberto Ferri i cantieri. Partenza che ha destato grande malessere anche nell’imprenditore, e più volte, in diversi episodi, abbiamo avuto modo di assistere ad un momento di ‘ritorno al passato’. L’uscita dalla soap opera di Nina Soldano ha creato non poco caos, infatti, sono stati migliaia gli utenti che hanno espresso malcontento per questo allontanamento. Finalmente, dopo un po’ di tempo di assenza, la bella Soldano, ha svelato cosa accadrà: ritornerà ad Un posto al sole?

Marina Giordano tornerà ad Un posto al sole? L’attrice Nina Soldano svela la verità

Un posto al sole è una soap opera ambientata a Napoli, la storia è incentrata attorno alle vicende degli abitanti di un palazzo, Palazzo Palladini, situato sulla collina partenopea di Posillipo. In onda dal 1996 non ha mai deluso le aspettative dei telespettatori, e proprio per questo, non si è mai fermata, continuando ad entrare nelle nostre case. Come abbiamo anticipato, e come ormai è noto, negli ultimi tempi, le vicende hanno visto la partenza di uno dei personaggi di punta della soap, ovvero Marina Giordano, interpretata dall’attrice Nina soldano. Un’uscita di scena che ha destato non poco caos, dato che gli utenti hanno pienamente espresso il malcontento per questa partenza. Ma, adesso, a rompere il silenzio è proprio l’attrice, che tramite il suo profilo social, ha svelato se ritornerà nella serie nei panni di Marina. Ebbene, tenetevi pronti, perchè come riportato dall’attrice, finalmente sta per tornare! “Vi svelo un segreto: a furor di popolo, Marina Giordano sta tornando. Grazie ancora a tutti per l’affetto dimostrato“, questo quanto rivelato dalla Soldano, (Com’è QUI possibile vedere).

Ebbene, a quanto pare, la bellissima e talentuosa Nina Soldano è ponta a tornare in pista, e rivestire nuovamente i panni del suo enigmatico e profondo personaggio, ovvero Marina Giordano. Noi, non vediamo certamente l’ora!